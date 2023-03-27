Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса. Запланировано это на 2024 год.
Политик также отметил желание Чехии активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса.
Напомним, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.
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