Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса. Запланировано это на 2024 год.

Политик также отметил желание Чехии активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса.

Напомним, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.