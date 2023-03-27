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  • Опубликована сегодня в 15:13

Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в стране неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса. Запланировано это на 2024 год.

Политик также отметил желание Чехии активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса.

Напомним, что заседание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдёт в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 и 5 апреля.

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