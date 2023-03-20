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  • Опубликована сегодня в 18:39

Президент Чехии прогнозирует перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году в конфликте на Украине должен произойти перелом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, обе стороны постараются улучшить свои переговорные позиции. Киевский режим будет стремиться к крупному наступлению.

"Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы", — отметил Павел.

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