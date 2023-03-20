Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году в конфликте на Украине должен произойти перелом. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, обе стороны постараются улучшить свои переговорные позиции. Киевский режим будет стремиться к крупному наступлению.
"Но для этого она должна собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы", — отметил Павел.
Жительнице Мариуполя после встречи с Путиным начали поступать угрозы
Визит президента вселил в людях уверенность
Пригожин призвал Шойгу принять меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от ВС РФ
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором предупредил главу военного ведомства о планах ВСУ в отношении Бахмута (Артемовска).
В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников
Он был участником Великой Отечественной войны
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.