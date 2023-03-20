Президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году в конфликте на Украине должен произойти перелом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, обе стороны постараются улучшить свои переговорные позиции. Киевский режим будет стремиться к крупному наступлению.