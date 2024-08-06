В Чехии за мародерство на Украине посадили наемника

Городской суд Праги приговорил к семи годам тюрьмы бывшего чешского наемника Филипа Симана по обвинению в мародерстве в зоне боевых действий на территории Украины. Об этом сообщило агентство ČTK.
В свою очередь прокурор Мартин Билы потребовал для подсудимого, у которого семья происходит из Украины, 10 лет заключения в колонии строгого режима. Суд установил, что в конце марта 2022 года Симан вступил в ряды украинского добровольческого батальона "Карпатская сечь". Его также обвиняют в том, что он сделал подобное без разрешения главы государства.
В суде напомнили о том, что гражданам Чехии запрещается проходить военную службу в иностранных военных или военизированных формированиях без соответствующего разрешения на это президента страны.
Прокурор подчеркнул, что мародерство чеха стало отягчающим обстоятельством в вынесении приговора.
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