В Чехии за мародерство на Украине посадили наемника

Городской суд Праги приговорил к семи годам тюрьмы бывшего чешского наемника Филипа Симана по обвинению в мародерстве в зоне боевых действий на территории Украины. Об этом сообщило агентство ČTK.

В свою очередь прокурор Мартин Билы потребовал для подсудимого, у которого семья происходит из Украины, 10 лет заключения в колонии строгого режима. Суд установил, что в конце марта 2022 года Симан вступил в ряды украинского добровольческого батальона "Карпатская сечь". Его также обвиняют в том, что он сделал подобное без разрешения главы государства.

В суде напомнили о том, что гражданам Чехии запрещается проходить военную службу в иностранных военных или военизированных формированиях без соответствующего разрешения на это президента страны.

Прокурор подчеркнул, что мародерство чеха стало отягчающим обстоятельством в вынесении приговора.

Фото: pxhere.com