Чешский МИД призывает к осторожности в Австрии после угрозы терактов и отмены концертов Тейлор Свифт

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан к повышенной осторожности при посещении популярных мест в Австрии после того, как угроза теракта привела к отмене трех концертов Тейлор Свифт в Вене, сообщает издание Idnes.

В четверг МИД Чехии рекомендовал своим соотечественникам, находящимся в Австрии, быть особенно внимательными в туристических зонах. Это предупреждение последовало за сообщением о потенциальной террористической угрозе, из-за которой были отменены все концерты Свифт.

Накануне, чешское дипломатическое ведомство, ссылаясь на австрийские власти, заявило о предотвращенной попытке теракта на одном из концертов звезды. Хотя непосредственная угроза была устранена, австрийские службы безопасности продолжают оценивать ситуацию как серьезную, и чешским гражданам рекомендуется зарегистрироваться в системе Drozd.

Подозреваемый, девятнадцатилетний молодой человек, планировал атаку во время одного из венских концертов Свифт, намереваясь атаковать за пределами стадиона и затем совершить самоубийство. В ходе расследования были задержаны три человека, как сообщили австрийские спецслужбы.

Концерты, запланированные на четверг, пятницу и субботу, ожидали по 65 тысяч зрителей на каждом, с дополнительными тысячами фанатов, собиравшимися находиться поблизости от места выступления.

Сейчас в Австрии объявлен второй уровень террористической угрозы. Организаторы концертов Свифт в Вене пообещали вернуть деньги за билеты в течение 10 дней. Следующие выступления певицы запланированы на следующую неделю в Лондоне, где ожидается продолжение ее мирового тура.

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