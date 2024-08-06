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NZZ: Чехии нужно умерить свои амбиции по поставке снарядов Украине
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На Западе посоветовали Чехии умерить свои амбиции

NZZ: Чехии нужно умерить свои амбиции по поставке снарядов Украине

У Чехии нет возможностей в полном объеме выполнить все обязательства перед Украиной по поставкам снарядов. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

"Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось", - говорится в опубликованном мероприятии.

Автор статьи напомнил о том, что президент Чехии Петр Павел еще в феврале текущего года дал обещание Киеву отправить для украинской армии 800 тысяч снарядов. Но уже сейчас мнение поменялось - Прага планирует отправить только полмиллиона боеприпасов до конца 2024 года.

Кроме того, отмечается, что в июне ВСУ получили только 45 тысяч боеприпасов.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в комментарии NZZ рассказал, что причиной отправки такого маленького объема снарядов является то, что страны-партнеры не тратят достаточно средств на это.

Помимо этого, замглавы Минобороны республики Томаш Копечны добавил, что обещанные ранее для Киева 800 тысяч снарядов теперь стоят намного дороже по сравнению с 2022 годом, так как увеличился спрос на мировом рынке.

Фото: pxhere.com

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