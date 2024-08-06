На Западе посоветовали Чехии умерить свои амбиции

У Чехии нет возможностей в полном объеме выполнить все обязательства перед Украиной по поставкам снарядов. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
"Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось", - говорится в опубликованном мероприятии.
Автор статьи напомнил о том, что президент Чехии Петр Павел еще в феврале текущего года дал обещание Киеву отправить для украинской армии 800 тысяч снарядов. Но уже сейчас мнение поменялось - Прага планирует отправить только полмиллиона боеприпасов до конца 2024 года.
Кроме того, отмечается, что в июне ВСУ получили только 45 тысяч боеприпасов.
Глава МИД Чехии Ян Липавский в комментарии NZZ рассказал, что причиной отправки такого маленького объема снарядов является то, что страны-партнеры не тратят достаточно средств на это.
Помимо этого, замглавы Минобороны республики Томаш Копечны добавил, что обещанные ранее для Киева 800 тысяч снарядов теперь стоят намного дороже по сравнению с 2022 годом, так как увеличился спрос на мировом рынке.
Фото: pxhere.com
Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю
Президент России Владимир Путин решил передать послание через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ирану касаемо ответа на недавний израильский удар по Тегерану.
Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне
Издание Responsible Statecraft пишет, что усиление Соединенных Штатов не уменьшит напряженность в отношениях с Россией, а, скорее, увеличит опасность ядерной войны.
Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери
Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей
Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене
Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.