Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:17

Хищники, которые не умеют прятать когти — и побеждают благодаря этому

Некоторые виды кошачьих не могут полностью втягивать когти

Большинство представителей семейства кошачьих обладают уникальной способностью — втягивать когти. Это помогает им передвигаться бесшумно, сохранять "оружие" острым и использовать его только тогда, когда это действительно нужно: во время охоты, лазания или защиты. Но в мире кошек есть исключения, которые ломают это общее правило.

Гепард: скорость важнее скрытности

В отличие от домашних кошек, тигров или леопардов, когти гепарда не прячутся полностью. У него полувтяжная конструкция — когти всегда слегка выставлены наружу. Эта особенность напрямую связана с образом жизни: гепард — спринтер, а не скрытный охотник.

Постоянно "готовые" когти действуют как шипы на беговых кроссовках, улучшая сцепление с поверхностью. В сочетании с лёгким скелетом, мощными задними лапами и гибким позвоночником они позволяют гепарду разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд и не скользить даже на высоких скоростях.

Манул: скрытность с поправкой на задние лапы

Манул — ещё один представитель кошачьих с необычными когтями. Его передние когти, как у большинства кошек, втягиваются, а вот когти на задних лапах остаются выдвинутыми постоянно. Это делает манула более уязвимым к износу: при ходьбе и прыжках задние когти постоянно контактируют с землёй и камнями. Тем не менее такая особенность не мешает ему оставаться искусным охотником в суровых условиях горных степей.

Домашние кошки: классическая схема

У домашних и большинства диких кошек когти полностью втягиваются внутрь, когда они не нужны. Это сохраняет их острыми и защищает подушечки лап, а также позволяет двигаться почти бесшумно. Однако когти всё же требуют ухода — именно поэтому кошки регулярно точат их о когтеточки, стволы деревьев или, к сожалению, мебель.

  • Гепард — полувтяжные когти, адаптация для удержания сцепления на скорости.
  • Манул — задние когти не втягиваются, передние — как у обычных кошек.
  • Остальные кошки — полностью втягивающиеся когти для тишины и остроты.

Эти особенности ещё раз доказывают, что эволюция подстраивает даже близких родственников под разные условия жизни.

