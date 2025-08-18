Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рулет из рыбы и зелени из кулинарного фильма
Рулет из рыбы и зелени из кулинарного фильма
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 4:04

Горячий или холодный — неважно: этот рулет идеален в любом виде

Как правильно запекать сырный рулет: рекомендации технологов пищевой промышленности

Хотите удивить гостей вкусной и эффектной закуской? Попробуйте сырный рулет с начинкой — он готовится легко, выглядит празднично, а вариаций начинки масса!

Почему стоит попробовать?

  • Подходит для любого повода: от фуршета до семейного ужина.
  • Сочетается с разными начинками: мясом, грибами, овощами.
  • Вкусен и горячим, и холодным.

Что понадобится

  • Твёрдый сыр (45-50% жирности) — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Куркума, паприка — по 1/2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Куриное филе — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Пропустите куриное филе через мясорубку или измельчите в блендере. Лук нарежьте кубиками, обжарьте до золотистого цвета, слейте лишнее масло. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем.

Натрите сыр на крупной тёрке. Смешайте его с яйцами, сметаной, специями до однородности. Выложите массу на противень (застеленный фольгой и пергаментом) тонким слоем (~5 мм). Запекайте 10-15 минут при 180°C до лёгкой румяности.

Остудите сырный пласт 3-5 минут. Распределите начинку, сверните рулетом. Заверните в фольгу (если боитесь прилипания — сначала в пергамент). Запекайте 20-30 минут, за 5 минут до готовности раскройте фольгу. Нарежьте рулет ломтиками (1 см) и подавайте с зеленью.

