Горячий или холодный — неважно: этот рулет идеален в любом виде
Хотите удивить гостей вкусной и эффектной закуской? Попробуйте сырный рулет с начинкой — он готовится легко, выглядит празднично, а вариаций начинки масса!
Почему стоит попробовать?
- Подходит для любого повода: от фуршета до семейного ужина.
- Сочетается с разными начинками: мясом, грибами, овощами.
- Вкусен и горячим, и холодным.
Что понадобится
- Твёрдый сыр (45-50% жирности) — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Куркума, паприка — по 1/2 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Куриное филе — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Пропустите куриное филе через мясорубку или измельчите в блендере. Лук нарежьте кубиками, обжарьте до золотистого цвета, слейте лишнее масло. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем.
Натрите сыр на крупной тёрке. Смешайте его с яйцами, сметаной, специями до однородности. Выложите массу на противень (застеленный фольгой и пергаментом) тонким слоем (~5 мм). Запекайте 10-15 минут при 180°C до лёгкой румяности.
Остудите сырный пласт 3-5 минут. Распределите начинку, сверните рулетом. Заверните в фольгу (если боитесь прилипания — сначала в пергамент). Запекайте 20-30 минут, за 5 минут до готовности раскройте фольгу. Нарежьте рулет ломтиками (1 см) и подавайте с зеленью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru