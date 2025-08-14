Повара скрывают: как сделать пельмени хрустящими снаружи и нежными внутри

Что может быть проще и вкуснее, чем привычные пельмени? Но если добавить к ним сырную корочку, получится совершенно новое блюдо — ароматное, хрустящее и невероятно аппетитное!

Ингредиенты

Пельмени (замороженные) — 400 г

Твёрдый сыр — 80 г

Вода — 200 мл

Растительное масло — 20 мл

Зелень, соль, специи — по вкусу

Как приготовить

Разогрейте сковороду с маслом и выложите замороженные пельмени. Жарьте 2-3 минуты до золотистой корочки. Влейте горячую воду, посолите, приправьте по вкусу. Накройте крышкой и тушите 10 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Когда пельмени станут мягкими, обильно посыпьте их тёртым сыром. Накройте крышкой ещё на пару минут — сыр должен полностью расплавиться. Готово! Посыпьте свежей зеленью — и можно звать всех к столу.

Почему стоит попробовать?