Пельмени с бараниной и мятой по-поморски
Пельмени с бараниной и мятой по-поморски
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:10

Повара скрывают: как сделать пельмени хрустящими снаружи и нежными внутри

Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления

Что может быть проще и вкуснее, чем привычные пельмени? Но если добавить к ним сырную корочку, получится совершенно новое блюдо — ароматное, хрустящее и невероятно аппетитное!

Ингредиенты

  • Пельмени (замороженные) — 400 г
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Вода — 200 мл
  • Растительное масло — 20 мл
  • Зелень, соль, специи — по вкусу

Как приготовить

Разогрейте сковороду с маслом и выложите замороженные пельмени. Жарьте 2-3 минуты до золотистой корочки. Влейте горячую воду, посолите, приправьте по вкусу. Накройте крышкой и тушите 10 минут на слабом огне, периодически помешивая.

Когда пельмени станут мягкими, обильно посыпьте их тёртым сыром. Накройте крышкой ещё на пару минут — сыр должен полностью расплавиться. Готово! Посыпьте свежей зеленью — и можно звать всех к столу.

Почему стоит попробовать?

  • Быстро — всего 15 минут!
  • Сытное и бюджетное блюдо.
  • Сырная корочка делает вкус насыщеннее.

