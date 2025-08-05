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Картошка
Картошка
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Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:54

Картофельная революция: как обычный ужин превратить в кулинарный шедевр

Рецепт запечённого картофеля с сыром и майонезом: пошаговая инструкция

Кто откажется от ароматной запечённой картошки с золотистой сырной корочкой? Это блюдо идеально подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола — его любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Чеснок — 10 г
  • Лук — 200 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Тщательно промойте клубни, залейте водой и варите после закипания 10 минут (до полуготовности). Можно очистить картошку заранее или оставить в кожуре. Пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом. Сыр натрите на тёрке.

Нарежьте лук кольцами и обжарьте на масле до прозрачности, помешивая, чтобы не подгорел. Слегка остудите картошку, разрежьте крупные клубни пополам. Добавьте чесночный соус и аккуратно перемешайте. В форму для запекания выложите слоями: картофель → лук → сыр. Повторите.

Отправьте в духовку при 180°C на 30 минут (можно накрыть фольгой, затем открыть для румяной корочки). Готовность проверьте зубочисткой. Посыпьте зеленью и перцем по желанию.

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