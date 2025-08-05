Картофельная революция: как обычный ужин превратить в кулинарный шедевр
Кто откажется от ароматной запечённой картошки с золотистой сырной корочкой? Это блюдо идеально подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола — его любят и взрослые, и дети.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Твёрдый сыр — 150 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Чеснок — 10 г
- Лук — 200 г
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
Тщательно промойте клубни, залейте водой и варите после закипания 10 минут (до полуготовности). Можно очистить картошку заранее или оставить в кожуре. Пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом. Сыр натрите на тёрке.
Нарежьте лук кольцами и обжарьте на масле до прозрачности, помешивая, чтобы не подгорел. Слегка остудите картошку, разрежьте крупные клубни пополам. Добавьте чесночный соус и аккуратно перемешайте. В форму для запекания выложите слоями: картофель → лук → сыр. Повторите.
Отправьте в духовку при 180°C на 30 минут (можно накрыть фольгой, затем открыть для румяной корочки). Готовность проверьте зубочисткой. Посыпьте зеленью и перцем по желанию.
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