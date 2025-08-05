Картофельная революция: как обычный ужин превратить в кулинарный шедевр

Кто откажется от ароматной запечённой картошки с золотистой сырной корочкой? Это блюдо идеально подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола — его любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Твёрдый сыр — 150 г

Майонез — 3 ст. л.

Чеснок — 10 г

Лук — 200 г

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Тщательно промойте клубни, залейте водой и варите после закипания 10 минут (до полуготовности). Можно очистить картошку заранее или оставить в кожуре. Пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом. Сыр натрите на тёрке.

Нарежьте лук кольцами и обжарьте на масле до прозрачности, помешивая, чтобы не подгорел. Слегка остудите картошку, разрежьте крупные клубни пополам. Добавьте чесночный соус и аккуратно перемешайте. В форму для запекания выложите слоями: картофель → лук → сыр. Повторите.

Отправьте в духовку при 180°C на 30 минут (можно накрыть фольгой, затем открыть для румяной корочки). Готовность проверьте зубочисткой. Посыпьте зеленью и перцем по желанию.