Легко и просто: как приготовить чизкейк без выпекания

Если вы любите чизкейки, но вы не хотите их выпекать, то предлагаем попробовать рецепт без выпечки.

Подготовьте основу

Начните с измельчения крекеров или печенья. Вы можете использовать кухонный комбайн или положить их в пакет с застежкой-молнией и раздавить скалкой. Вам нужны мелкие крошки.

В миске смешайте крошки с растопленным сливочным маслом. Выложите эту смесь на дно формы. Тыльной стороной ложки сильно прижимайте ее. Должна получиться ровная основа.

Приготовьте начинку

В другой миске с помощью миксера или ручного венчика взбейте сливочный сыр до однородной кремообразной консистенции. Добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт в сливочный сыр и продолжайте перемешивать, пока он хорошо не смешается.

Взбиваем сливки

В отдельной миске взбивайте холодные жирные сливки до тех пор, пока они не станут густыми.

Смешайте все

Аккуратно добавьте взбитые сливки в смесь сливочного сыра. Перемешивайте аккуратно.

Вылейте сливочную смесь на основу. Разгладьте верх, чтобы он был ровным.

Охладите

Поместите чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. Еще лучше, если вы можете оставить его в холодильнике на ночь.

Как только чизкейк застынет, его можно нарезать и подавать к столу. Вы также можете добавить свежие фрукты, шоколадный или карамельный топпинг.

Фото: flickr.com/Lali Masriera (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)