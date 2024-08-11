Легко и просто: как приготовить чизкейк без выпекания

Если вы любите чизкейки, но вы не хотите их выпекать, то предлагаем попробовать рецепт без выпечки.
Подготовьте основу
Начните с измельчения крекеров или печенья. Вы можете использовать кухонный комбайн или положить их в пакет с застежкой-молнией и раздавить скалкой. Вам нужны мелкие крошки.
В миске смешайте крошки с растопленным сливочным маслом. Выложите эту смесь на дно формы. Тыльной стороной ложки сильно прижимайте ее. Должна получиться ровная основа.
Приготовьте начинку
В другой миске с помощью миксера или ручного венчика взбейте сливочный сыр до однородной кремообразной консистенции. Добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт в сливочный сыр и продолжайте перемешивать, пока он хорошо не смешается.
Взбиваем сливки
В отдельной миске взбивайте холодные жирные сливки до тех пор, пока они не станут густыми.
Смешайте все
Аккуратно добавьте взбитые сливки в смесь сливочного сыра. Перемешивайте аккуратно.
Вылейте сливочную смесь на основу. Разгладьте верх, чтобы он был ровным.
Охладите
Поместите чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, чтобы он застыл. Еще лучше, если вы можете оставить его в холодильнике на ночь.
Как только чизкейк застынет, его можно нарезать и подавать к столу. Вы также можете добавить свежие фрукты, шоколадный или карамельный топпинг.
Фото: flickr.com/Lali Masriera (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит
В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Рэпера Blueface приговорили к 4-м годам тюрьмы
Суд приговорил рэп-исполнителя Blueface к 4-м годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока по уголовному делу о нападении.
Артистка Елена Борщева назвала себя строгой матерью
Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.