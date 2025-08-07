Чизкейк без творожного сыра? Да! Проще не бывает — всего 4 ингредиента
Вы думали, что настоящий чизкейк невозможно приготовить без дорогого творожного сыра? Оказывается, его можно заменить обычной сметаной — десерт получится не менее нежным и вкусным!
Ингредиенты
- Песочное печенье — 300 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сметана (от 20% жирности) — 400 г
- Сахар — 180 г
- Яйца — 3 шт.
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- Ванилин — щепотка
Приготовление
Измельчите печенье в крошку (блендером или скалкой). Растопите масло, смешайте с крошкой и утрамбуйте в форму (дно застелите пергаментом). Выпекайте 10 минут при 180°C.
Смешайте сметану, сахар, яйца, крахмал и ванилин до однородности. Вылейте массу на основу и выпекайте 45-60 минут при 160°C. Оставьте чизкейк в выключенной духовке до остывания, затем уберите в холодильник минимум на 2 часа (лучше на ночь). Подавайте с ягодами или фруктами — вкус вас удивит.
