Хотите удивить гостей? Приготовьте эти хрустящие сырные чипсы за пару минут

Если вы планируете провести вечер за просмотром фильмов с друзьями или любимым человеком, а закуски не подготовлены, не стоит паниковать и бежать в магазин за чипсами или сухариками.
Нет нужды срочно заказывать пиццу или тратить время на сложные блюда.
Всё, что вам нужно, чтобы сделать вкусные и хрустящие сырные чипсы, — это кусок сыра. Процесс их приготовления невероятно прост и займет всего пару минут.
Как приготовить сырные чипсы
Поставьте сковороду на плиту и включите конфорку. Масло добавлять не нужно.
Пока сковорода нагревается, достаньте из холодильника сыр. Не нарезайте его.
Когда сковорода станет достаточно горячей, просто приложите кусок сыра к её поверхности на пару секунд, затем уберите. На сковороде останется тонкий слой сыра, который через несколько секунд превратится в хрустящий "лепесток". Снимите его лопаткой и переложите на тарелку.
Повторяйте процесс, пока не получите желаемое количество чипсов.
Всего за пару минут у вас будет целая миска сырных чипсов с насыщенным вкусом и приятной текстурой, идеально подходящих для киновечера.
Фото: commons.wikimedia.org/Jon Sullivan (public domain).
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