Хотите удивить гостей? Приготовьте эти хрустящие сырные чипсы за пару минут

Если вы планируете провести вечер за просмотром фильмов с друзьями или любимым человеком, а закуски не подготовлены, не стоит паниковать и бежать в магазин за чипсами или сухариками.

Нет нужды срочно заказывать пиццу или тратить время на сложные блюда.

Всё, что вам нужно, чтобы сделать вкусные и хрустящие сырные чипсы, — это кусок сыра. Процесс их приготовления невероятно прост и займет всего пару минут.

Как приготовить сырные чипсы

Поставьте сковороду на плиту и включите конфорку. Масло добавлять не нужно.

Пока сковорода нагревается, достаньте из холодильника сыр. Не нарезайте его.

Когда сковорода станет достаточно горячей, просто приложите кусок сыра к её поверхности на пару секунд, затем уберите. На сковороде останется тонкий слой сыра, который через несколько секунд превратится в хрустящий "лепесток". Снимите его лопаткой и переложите на тарелку.

Повторяйте процесс, пока не получите желаемое количество чипсов.

Всего за пару минут у вас будет целая миска сырных чипсов с насыщенным вкусом и приятной текстурой, идеально подходящих для киновечера.

Фото: commons.wikimedia.org/Jon Sullivan (public domain).