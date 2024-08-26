Аппетитные сырные шарики с хрустящей корочкой: быстрый рецепт вкусной закуски для праздника

Как сделать хрустящие сырные шарики дома: быстрый и лёгкий рецепт

Сырные шарики — это простая и вкусная закуска, которая идеально подходит для праздничного стола или дружеских встреч. Хрустящая золотистая корочка скрывает внутри расплавленный сыр, создавая гармоничное сочетание текстур и вкусов. Готовятся они быстро и легко, а результат неизменно радует гостей.

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов (например, Гауда, Чеддер) — 200 г;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 100 г;

Панировочные сухари — 100 г;

Соль — по вкусу;

Черный молотый перец — по вкусу;

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке. Если сыр слишком мягкий, поместите его на несколько минут в морозильник, чтобы было легче натирать. В одной миске взбейте яйца с солью и перцем. В другую миску насыпьте муку. В третью миску насыпьте панировочные сухари. Возьмите небольшое количество тертого сыра и скатайте его в шарик размером с грецкий орех. Обваляйте каждый сырный шарик сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и обваляйте в панировочных сухарях. Повторите эту процедуру еще раз для создания более плотной корочки. Налейте в глубокую сковороду или кастрюлю достаточное количество растительного масла для фритюра и разогрейте его до 170-180°C. Аккуратно опустите сырные шарики в горячее масло и жарьте их до золотистого цвета со всех сторон. Обычно это занимает около 2-3 минут. Готовые шарики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте горячими с любым соусом на ваш вкус.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Geeta ram2003 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)