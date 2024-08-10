Врач-диетолог рассказала о скрытой опасности чрезмерного употребления сыра для здоровья

Диетолог Павлюк: рекомендуемая норма сыра в день — не более 30 граммов

Диетолог Наталья Павлюк предупредила, что чрезмерное употребление сыра может нанести серьезный вред здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе, из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина. Рекомендуемая норма сыра — не более 30 граммов в день для обычных сортов и до 50 граммов для нежирных.

Диетолог также отметила, что люди с аллергией на белок коровьего молока должны избегать сыра, так как это может вызывать серьезные пищеварительные расстройства и другие проблемы со здоровьем.

Фото: flickr.com/Daniel Farrell (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)