тёртый сыр
Опубликована сегодня в 15:14

Сыр умирает в пакете: главная ошибка хранения, которая лишает его вкуса

Пергамент и вощёная бумага названы лучшей упаковкой для сыра

Вы купили ароматный кусочек сыра, а через пару дней он стал скользким, подсох по краям или, что хуже всего, покрылся плесенью? Такая проблема знакома многим, но её легко избежать, если знать несколько простых правил.

Главная ошибка — хранение в пакете

Сыр — живой продукт, он дышит и стареет. Если положить его в полиэтиленовый пакет или плёнку "впритык", внутри образуется парниковый эффект. Сыр начинает преть, быстро теряет вкус и покрывается плесенью.

Универсальные правила хранения

1. Правильная упаковка

  • Идеально — пергамент или вощёная бумага. Сыр в ней дышит и не пересыхает.

  • Подойдёт и хлопковая салфетка, слегка смоченная водой.

  • В крайнем случае можно использовать пакет или контейнер, но не герметично: оставьте небольшую щель или сделайте дырочки.

  • Лайфхак: положите к сыру кусочек сахара-рафинада — он впитает лишнюю влагу и защитит от плесени.

2. Лучшее место в холодильнике

  • Оптимальная температура +4…+8 °C.

  • Идеально хранить сыр в овощном отсеке — там стабильная влажность.

  • Худшее место — дверца: из-за перепадов температуры сыр быстро портится.

3. Учитывайте вид сыра

  • Твёрдые и полутвёрдые (Чеддер, Гауда, Российский, Пармезан): живут дольше всех, лучше хранить в бумаге и контейнере с вентиляцией. Пармезан можно завернуть в фольгу.

  • Мягкие (Бри, Камамбер): оставляйте в оригинальной упаковке, после вскрытия — только контейнер, иначе быстро впитают запахи.

  • Свежие (Моцарелла, Фета, Рикотта): только в рассоле или сыворотке. Если жидкость мутнеет, её меняют (1 ч. л. соли на 2 стакана воды).

  • Копчёные (Сулугуни, косичка): хорошо себя чувствуют в пергаменте с пакетом.

  • Творог: только в герметичной ёмкости, иначе быстро окислится.

Если появилась плесень

  • На твёрдых сырах её можно срезать ножом вместе со слоем в 1-2 см.

  • На мягких и свежих — придётся выбросить весь кусок: споры легко проникают вглубь.

Краткая шпаргалка

  • Доставать сыр из холодильника за 30-60 минут до подачи — он раскрывает аромат при комнатной температуре.

  • Нарезать только чистым ножом.

  • Не хранить разные сыры вместе: у каждого — свой "микроклимат".

  • Засохший сыр можно натереть и использовать для пиццы или пасты. Белый налёт — часто кристаллы кальция, а не плесень.

Правильное хранение сыра — это не только продление его свежести, но и уважение к продукту. Немного внимания — и каждый кусочек сохранит вкус, аромат и текстуру, словно вы только что принесли его из сырной лавки.

