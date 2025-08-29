Секреты быстрого и вкусного приготовления: как удивить гостей без лишних усилий
Представьте: на вашем столе — не просто салат, а настоящее произведение кулинарного искусства. Этот слоёный шедевр из сыра, картофеля, яиц и грибов поражает не только насыщенным вкусом, но и эстетикой. Идеален для праздника — гости непременно попросят добавки!
Ингредиенты
- Картофель — 2 шт.
- Яйца куриные — 3 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Майонез — 5 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Зелень и клюква — для украшения
Как готовить
Очистите и мелко нарежьте лук. Если хотите убрать горечь, залейте его кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с луком, добавив щепотку соли. Дайте остыть.
Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Выкладывайте ингредиенты слоями:
- картофель + майонез.
- грибы (и лук, если не жарили вместе) + майонез.
- белки + майонез.
- желтки + майонез.
- сыр.
Украсьте зеленью и клюквой. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.
