Секреты быстрого и вкусного приготовления: как удивить гостей без лишних усилий

Представьте: на вашем столе — не просто салат, а настоящее произведение кулинарного искусства. Этот слоёный шедевр из сыра, картофеля, яиц и грибов поражает не только насыщенным вкусом, но и эстетикой. Идеален для праздника — гости непременно попросят добавки!

Ингредиенты

Картофель — 2 шт.

Яйца куриные — 3 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Майонез — 5 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень и клюква — для украшения

Как готовить

Очистите и мелко нарежьте лук. Если хотите убрать горечь, залейте его кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с луком, добавив щепотку соли. Дайте остыть.

Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Выкладывайте ингредиенты слоями:

картофель + майонез.

грибы (и лук, если не жарили вместе) + майонез.

белки + майонез.

желтки + майонез.

сыр.

Украсьте зеленью и клюквой. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.