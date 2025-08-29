Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с сыром и болгарским перцем
Салат с сыром и болгарским перцем
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Serbia
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:24

Секреты быстрого и вкусного приготовления: как удивить гостей без лишних усилий

Как сделать слоёный салат: советы по выбору продуктов и оформлению

Представьте: на вашем столе — не просто салат, а настоящее произведение кулинарного искусства. Этот слоёный шедевр из сыра, картофеля, яиц и грибов поражает не только насыщенным вкусом, но и эстетикой. Идеален для праздника — гости непременно попросят добавки!

Ингредиенты

  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Зелень и клюква — для украшения

Как готовить

Очистите и мелко нарежьте лук. Если хотите убрать горечь, залейте его кипятком на 5 минут, затем слейте воду. Грибы нарежьте кубиками и обжарьте на масле вместе с луком, добавив щепотку соли. Дайте остыть.

Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите. Яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Выкладывайте ингредиенты слоями:

  • картофель + майонез.
  • грибы (и лук, если не жарили вместе) + майонез.
  • белки + майонез.
  • желтки + майонез.
  • сыр.

Украсьте зеленью и клюквой. Дайте салату настояться в холодильнике перед подачей.

