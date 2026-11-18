Есть рецепты, которые кажутся слишком простыми, чтобы заслуживать внимания, но именно в них кроется то самое чувство уюта. Лепешки с сыром и зеленью, приготовленные на сухой сковороде, — из таких. Здесь нет сложных технологий или экзотических ингредиентов, зато есть чёткая логика действия и гарантированный результат. Особенно привлекает в этом блюде техника "запекания в кармане": начинка оказывается внутри теста, защищённая от подгорания, и расплавляется постепенно, пропитывая тесто своим жирным, сливочным вкусом.

Что здесь важно

Ключевая фишка этого рецепта — не просто засунуть сыр в тесто, а создать конструкцию, которая при жарке не расползётся. Тесто зажимается, переворачивается и раскатывается. Это напоминает работу с пельменным тестом, но результат получается совсем другим: тонким, хрустящим снаружи и мягким внутри. Укроп и полутвёрдый сыр — классическое сочетание: укроп даёт свежую, слегка горьковатую ноту, которая режет жирность сыра, а сыр даёт сочность. Сливочное масло в конце — не просто жир, а финальный штрих, который делает поверхность бликующей и усиливает аромат.

Рецепт

Мука пшеничная - 280 г

- 280 г Соль - 5 г

- 5 г Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

- 1 ч. л. Йогурт (натуральный) — 250 г

(натуральный) — 250 г Сыр полутвёрдый - 100 г

- 100 г Укроп - 20 г

- 20 г Масло сливочное - 20-30 г

Приготовление

Просеять муку, смешать с разрыхлителем и солью. Добавить йогурт и замесить мягкое тесто. Завернуть в пищевую плёнку и оставить на 30 минут. Разделить тесто на 6 частей, каждую скатать в шарик. Накрыть полотенцем и дать отдохнуть 10 минут. Сыр натереть на мелкой тёрке, добавить мелко нарезанный укроп, перемешать. Раскатать каждый шарик теста в лепёшку. В центр положить по 20 г начинки. Защипать края, формируя мешочек (как пирожок). Перевернуть заготовку швом вниз и раскатать как можно тоньше, до диаметра примерно 16-17 см. Жарить на сухой сковороде на среднем огне под закрытой крышкой. По 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности. Готовые лепёшки сразу смазать сливочным маслом и подавать тёплыми.

Вариация без начинки

Если нет желания формировать "мешочки", тесто можно просто раскатать и обжарить лепёшку с двух сторон. В процессе жарки на среднем огне тесто поднимается, образуя воздушный карман. Этот "воздух" не выходит наружу, пока лепёшка горячая, и его можно заполнить любой начинкой: от того же сыра с зеленью до более плотных вариантов. Это удобное решение, если хочется экспериментировать с наполнением, не усложняя этап формирования теста.