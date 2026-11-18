Сыр спрятали в тесто, а аромат заполнил кухню: лепёшки с зеленью заменяют привычный хлеб
Есть рецепты, которые кажутся слишком простыми, чтобы заслуживать внимания, но именно в них кроется то самое чувство уюта. Лепешки с сыром и зеленью, приготовленные на сухой сковороде, — из таких. Здесь нет сложных технологий или экзотических ингредиентов, зато есть чёткая логика действия и гарантированный результат. Особенно привлекает в этом блюде техника "запекания в кармане": начинка оказывается внутри теста, защищённая от подгорания, и расплавляется постепенно, пропитывая тесто своим жирным, сливочным вкусом.
Что здесь важно
Ключевая фишка этого рецепта — не просто засунуть сыр в тесто, а создать конструкцию, которая при жарке не расползётся. Тесто зажимается, переворачивается и раскатывается. Это напоминает работу с пельменным тестом, но результат получается совсем другим: тонким, хрустящим снаружи и мягким внутри. Укроп и полутвёрдый сыр — классическое сочетание: укроп даёт свежую, слегка горьковатую ноту, которая режет жирность сыра, а сыр даёт сочность. Сливочное масло в конце — не просто жир, а финальный штрих, который делает поверхность бликующей и усиливает аромат.
Рецепт
- Мука пшеничная - 280 г
- Соль - 5 г
- Разрыхлитель теста - 1 ч. л.
- Йогурт (натуральный) — 250 г
- Сыр полутвёрдый - 100 г
- Укроп - 20 г
- Масло сливочное - 20-30 г
Приготовление
- Просеять муку, смешать с разрыхлителем и солью. Добавить йогурт и замесить мягкое тесто. Завернуть в пищевую плёнку и оставить на 30 минут.
- Разделить тесто на 6 частей, каждую скатать в шарик. Накрыть полотенцем и дать отдохнуть 10 минут.
- Сыр натереть на мелкой тёрке, добавить мелко нарезанный укроп, перемешать.
- Раскатать каждый шарик теста в лепёшку. В центр положить по 20 г начинки.
- Защипать края, формируя мешочек (как пирожок).
- Перевернуть заготовку швом вниз и раскатать как можно тоньше, до диаметра примерно 16-17 см.
- Жарить на сухой сковороде на среднем огне под закрытой крышкой. По 2-3 минуты с каждой стороны, до румяности.
- Готовые лепёшки сразу смазать сливочным маслом и подавать тёплыми.
Вариация без начинки
Если нет желания формировать "мешочки", тесто можно просто раскатать и обжарить лепёшку с двух сторон. В процессе жарки на среднем огне тесто поднимается, образуя воздушный карман. Этот "воздух" не выходит наружу, пока лепёшка горячая, и его можно заполнить любой начинкой: от того же сыра с зеленью до более плотных вариантов. Это удобное решение, если хочется экспериментировать с наполнением, не усложняя этап формирования теста.
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