Российские сыры разлетелись по миру: поставки пошли в более чем 65 стран

Российские производители наращивают поставки молочной продукции за рубеж: экспорт сыров и творога за десять месяцев 2025 года прибавил двузначные темпы в деньгах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт": с января по октябрь Россия увеличила экспорт этой категории на 13% в стоимостном выражении, доведя его до более $139 млн.

Сколько вывезли и куда поставляли

По оценке экспертов, за отчетный период за рубеж было отправлено около 27 тыс. тонн сыров и творога. В денежном выражении объем поставок составил свыше 139 млн долларов США, что оказалось заметно выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост, как уточняется, фиксируется именно по стоимости экспортных партий.

"Согласно оценкам экспертов, за период январь — октябрь 2025 года Россия экспортировала около 27 тыс. тонн сыров и творога на сумму более 139 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 13% в стоимостном выражении", — говорится в сообщении.

При этом география экспорта расширена: продукцию поставляли более чем в 65 стран, что указывает на устойчивый внешний спрос.

Кто покупает больше всего

Основными рынками остаются страны ближнего зарубежья. В топ-5 импортеров по денежному объему вошли Казахстан (почти $69 млн) и Белоруссия (более $24 млн), которые традиционно занимают ведущие позиции по закупкам. Следом идут Узбекистан (более $17 млн) и Киргизия (почти $7 млн).

Замыкает пятерку Азербайджан, закупивший российские сыры и творог на сумму более $4 млн. Таким образом, структура экспорта демонстрирует высокую концентрацию на ближайших рынках, где логистика и торговые связи позволяют поддерживать стабильные поставки. Одновременно расширение числа стран-покупателей показывает, что категория постепенно укрепляет присутствие и за пределами ключевых направлений.