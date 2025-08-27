Вкус детства в каждой тарталетке: как простые ингредиенты создают магию

Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Эти тарталетки сочетают нежную текстуру, пикантный вкус и элегантный вид — они станут настоящим украшением вашего стола!

Что понадобится

Готовые тарталетки (8 шт., песочные или слоёные)

Твёрдый сыр (100 г)

Варёные яйца (100 г)

Чеснок (2 зубчика)

Майонез (3 ст. л.)

Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Отварите и охладите яйца. Тарталетки можно купить или испечь самостоятельно. Натрите сыр на средней тёрке и переложите в миску. Измельчите яйца на тёрке и добавьте к сыру. Выдавите чеснок через пресс.

Смешайте яйца, сыр, чеснок, майонез, соль и перец. Попробуйте — возможно, соли будет достаточно из майонеза! Наполните тарталетки получившейся массой. Украсьте по желанию: подойдут перец, зелень или оливки.

Совет: если начинка кажется суховатой, добавьте ещё майонеза.

Лёгкие, аппетитные и очень вкусные тарталетки готовы! Идеально подходят для фуршетов, праздников или просто как сытный перекус.