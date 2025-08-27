Вкус детства в каждой тарталетке: как простые ингредиенты создают магию
Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Эти тарталетки сочетают нежную текстуру, пикантный вкус и элегантный вид — они станут настоящим украшением вашего стола!
Что понадобится
- Готовые тарталетки (8 шт., песочные или слоёные)
- Твёрдый сыр (100 г)
- Варёные яйца (100 г)
- Чеснок (2 зубчика)
- Майонез (3 ст. л.)
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление
Отварите и охладите яйца. Тарталетки можно купить или испечь самостоятельно. Натрите сыр на средней тёрке и переложите в миску. Измельчите яйца на тёрке и добавьте к сыру. Выдавите чеснок через пресс.
Смешайте яйца, сыр, чеснок, майонез, соль и перец. Попробуйте — возможно, соли будет достаточно из майонеза! Наполните тарталетки получившейся массой. Украсьте по желанию: подойдут перец, зелень или оливки.
Совет: если начинка кажется суховатой, добавьте ещё майонеза.
Лёгкие, аппетитные и очень вкусные тарталетки готовы! Идеально подходят для фуршетов, праздников или просто как сытный перекус.
