Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тарталетки с козьим сыром и черемшой
Тарталетки с козьим сыром и черемшой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:02

Вкус детства в каждой тарталетке: как простые ингредиенты создают магию

Рецепт тарталеток с яйцом и сыном: ингредиенты и этапы приготовления

Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Эти тарталетки сочетают нежную текстуру, пикантный вкус и элегантный вид — они станут настоящим украшением вашего стола!

Что понадобится

  • Готовые тарталетки (8 шт., песочные или слоёные)
  • Твёрдый сыр (100 г)
  • Варёные яйца (100 г)
  • Чеснок (2 зубчика)
  • Майонез (3 ст. л.)
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление

Отварите и охладите яйца. Тарталетки можно купить или испечь самостоятельно. Натрите сыр на средней тёрке и переложите в миску. Измельчите яйца на тёрке и добавьте к сыру. Выдавите чеснок через пресс.

Смешайте яйца, сыр, чеснок, майонез, соль и перец. Попробуйте — возможно, соли будет достаточно из майонеза! Наполните тарталетки получившейся массой. Украсьте по желанию: подойдут перец, зелень или оливки.

Совет: если начинка кажется суховатой, добавьте ещё майонеза.

Лёгкие, аппетитные и очень вкусные тарталетки готовы! Идеально подходят для фуршетов, праздников или просто как сытный перекус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать рулет из лаваша с сыром и зеленью: пошаговая инструкция сегодня в 9:11

Спасательный круг для хозяйки: как накормить семью за 10 минут подготовки

Ищете идеальную закуску для любого случая? Узнайте, как быстро приготовить рулет из лаваша с сыром и зеленью — вкусно и просто!

Читать полностью » Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию сегодня в 5:42

Стейки из свинины: простое блюдо, которое может стать звездой вашего стола

Приготовление стейков из свинины с сыром и помидорами — это не только просто, но и очень вкусно. Этот рецепт станет вашим любимым способом порадовать себя и близких!

Читать полностью » Как устранить излишнюю влажность в салате из минтая: совет кулинара сегодня в 4:48

Салат из минтая: как избежать распространенных ошибок при его приготовлении

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный салат из минтая. Этот рецепт идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола!

Читать полностью » Как приготовить банановый пирог: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 4:39

Готовить за 45 минут: как испечь пирог, который оценят даже самые привередливые

Узнайте, как легко и быстро приготовить аппетитный банановый пирог в духовке! Рецепт подходит для начинающих и не требует особых навыков.

Читать полностью » Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму сегодня в 3:36

Не заморозка, не маринад: забытый способ заготовить баклажаны так, чтобы они таяли во рту

Узнайте, как приготовить удивительное армянское блюдо Имам Баялды на зиму. Вкусные овощи и простота приготовления — идеальное сочетание для вашей кухни!

Читать полностью » Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола сегодня в 3:23

Вкус, который вызывает ностальгию: как салат из консервов возвращает в детство

Простой, но изысканный салат с консервированной рыбой, рисом и яйцом. Идеален для праздника и будней. Вкусно, доступно, быстро! Удивите своих близких.

Читать полностью » Рецепт павезини-рулета: десерт без выпечки из печенья и сливочного крема сегодня в 3:11

Этот рулет из печенья тает во рту — гости просят рецепт снова и снова

Эффектный рулет из печенья павезини — десерт без выпечки, который готовится за считанные минуты и превращает обычный ужин в маленький праздник.

Читать полностью » Клубничный торт с белым шоколадом: что нужно знать для успешного выпекания сегодня в 2:33

Как легко удивить гостей: рецепт бисквитного торта, который покоряет

Узнайте, как приготовить нежнейший бисквитный торт с кремом чиз и ягодной начинкой. Просто, эффектно и безумно вкусно! Идеально для праздника.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"
Наука и технологии

Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества
Красота и здоровье

Врач Анастасия Ромашкина предупредила: как кофеин снижает эффективность витамина C — важные советы
Спорт и фитнес

Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт
Садоводство

Агрономы: фузариоз у клематисов и флоксов вызывает внезапное увядание побегов
Дом

Деревянная или металлическая кровать: особенности эксплуатации
ДФО

Минобороны против Русского берега: судебное разбирательство завершено
Авто и мото

Моторист: сладковатый запах из выхлопа при прогреве указывает на утечку антифриза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru