Хрустящий лаваш и нежный сыр — идеальный дуэт, который вы не ожидали встретить на столе

Представьте себе: хрустящий лаваш, наполненный нежной начинкой из яиц, сыра и зелени. Это не просто закуска, а настоящий хит для любого случая! Идеально для праздника или быстрого перекуса. Давайте приготовим вместе — это займет всего 25 минут, а результат превзойдет ожидания.

Что понадобится

Тонкий лаваш — 200 г

Куриные яйца — 3 шт.

Плавленый сыр — 200 г

Зеленый лук — 50 г

Свежая зелень — 30 г

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить шаг за шагом

Залейте сваренные яйца холодной водой, дайте остыть, очистите и мелко нарежьте (ножом или яйцерезкой). Положите плавленый сыр в морозилку на 20-30 минут, чтобы легче натереть на терке. Или измельчите блендером.

В миске соедините яйца, сыр, соль и перец. Помойте и просушите зеленый лук, мелко нарежьте. Добавьте к начинке вместе со свежей зеленью для аромата и сочности. Введите сметану и майонез (или только майонез, если хотите). Если используете только майонез, соль можно пропустить — он и так соленый.

Хорошо все смешайте до однородности. Разверните лаваш (вырежьте прямоугольник, если форма неидеальная). Равномерно распределите начинку тонким слоем. Сверните лаваш в рулет, уберите в холодильник на час для пропитки. Потом нарежьте и подавайте!