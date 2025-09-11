Хрустящий лаваш и нежный сыр — идеальный дуэт, который вы не ожидали встретить на столе
Представьте себе: хрустящий лаваш, наполненный нежной начинкой из яиц, сыра и зелени. Это не просто закуска, а настоящий хит для любого случая! Идеально для праздника или быстрого перекуса. Давайте приготовим вместе — это займет всего 25 минут, а результат превзойдет ожидания.
Что понадобится
- Тонкий лаваш — 200 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Плавленый сыр — 200 г
- Зеленый лук — 50 г
- Свежая зелень — 30 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Как приготовить шаг за шагом
Залейте сваренные яйца холодной водой, дайте остыть, очистите и мелко нарежьте (ножом или яйцерезкой). Положите плавленый сыр в морозилку на 20-30 минут, чтобы легче натереть на терке. Или измельчите блендером.
В миске соедините яйца, сыр, соль и перец. Помойте и просушите зеленый лук, мелко нарежьте. Добавьте к начинке вместе со свежей зеленью для аромата и сочности. Введите сметану и майонез (или только майонез, если хотите). Если используете только майонез, соль можно пропустить — он и так соленый.
Хорошо все смешайте до однородности. Разверните лаваш (вырежьте прямоугольник, если форма неидеальная). Равномерно распределите начинку тонким слоем. Сверните лаваш в рулет, уберите в холодильник на час для пропитки. Потом нарежьте и подавайте!
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru