Кажется безобидным, а на деле повышает давление: какие сыры опасны для сердца

Сыры традиционно воспринимаются как один из самых полезных продуктов: в них много кальция, белка и витаминов. Но для людей с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми проблемами не все сорта одинаково безопасны. Правильный выбор помогает сохранить здоровье и при этом не отказываться от любимого вкуса.

Почему сыр может быть опасен для сердца

Проблема кроется не только в жирности, но и в содержании соли. Избыток натрия задерживает жидкость, увеличивает нагрузку на сосуды и способствует росту давления. Для человека с атеросклерозом или гипертонией это прямой риск осложнений. Особенно внимательными нужно быть с выдержанными и плавлеными сырами, где часто встречаются фосфаты и стабилизаторы.

Сравнение популярных сортов