Считали вредным — оказался полезным: продукт, который неожиданно защищает сердце

Гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал пересмотреть устоявшиеся представления о питании при сердечно-сосудистых заболеваниях и включить в рацион продукт, который долгое время считался нежелательным для людей с такими диагнозами. Речь идет о сыре. Об этом врач рассказал в своем Telegram-канале, сославшись на современные научные данные.

Почему сыр оказался полезен для сердца

По словам Сергея Вялова, наличие в сыре жиров и холестерина не делает его автоматически опасным для сердечников. Современные исследования показывают, что кальций и ряд других компонентов этого продукта способны связывать часть жирных кислот в пищеварительном тракте. В результате жиры усваиваются не полностью, а это снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

"Ученые доказали, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на наличие холестерина и жира", — пояснил гастроэнтеролог.

Таким образом, сыр в умеренных количествах может не только не навредить, но и стать частью сбалансированного рациона при заболеваниях сердца.

Польза для кишечника и обмена веществ

Еще одним важным аргументом в пользу сыра врач назвал его влияние на микрофлору кишечника. Многие виды сыра содержат живые бактериальные культуры — лактобациллы и бифидобактерии. Эти микроорганизмы поддерживают здоровье кишечника, участвуют в регуляции иммунитета и косвенно влияют на обмен веществ, включая липидный обмен, который напрямую связан с рисками сердечных заболеваний.

Здоровая микрофлора способствует снижению хронического воспаления в организме — одного из факторов развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий.

Французский парадокс и реальные примеры

Сергей Вялов также напомнил о так называемом "французском парадоксе". Во Франции сыр является одним из базовых продуктов рациона, при этом уровень сердечно-сосудистых заболеваний у населения остается сравнительно низким. По мнению специалистов, важную роль здесь играют не только качество продуктов, но и умеренность, разнообразие питания и общий образ жизни.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о бесконтрольном употреблении жирных сортов сыра. Ключевым фактором остается разумная порция и учет индивидуальных рекомендаций лечащего врача.

Кому стоит соблюдать осторожность

Несмотря на потенциальную пользу, гастроэнтеролог напомнил, что при наличии выраженных нарушений липидного обмена, тяжелой сердечной недостаточности или других сопутствующих заболеваний рацион всегда должен корректироваться индивидуально. Самостоятельно менять питание без консультации специалиста не рекомендуется.