Сладость и пикантность на одной шпажке: что скрывают канапе с сыром и виноградом

Вам хочется удивить гостей чем-то простым, но невероятно вкусным? Попробуйте эти канапе с сыром и виноградом — они исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете моргнуть! Идеальное сочетание пикантных сыров и сладких фруктов сделает вашу вечеринку незабываемой. А если винограда под рукой нет, подойдут груши, нектарины или персики.

Ингредиенты

Виноград разных цветов: 200 г (красный, синий, зеленый; выбирайте сорта без косточек)

Твердый сыр: 100 г

Камамбер: 100 г

Сыр с плесенью: 100 г

Советы перед приготовлением

Используйте разные виды сыра, чтобы каждый кусочек был уникальным. Твердый сыр держит форму лучше всего, а плесневелые добавляют пикантности.

Если сыр слишком мягкий, охладите его перед нарезкой.

Шпажки можно заменить зубочистками — главное, чтобы канапе стояло устойчиво.

Подробнее о заменах сыров ищите в конце рецепта (ссылка не указана в оригинале, но вы можете найти аналоги онлайн).

Пошаговое приготовление

Промойте виноград под проточной водой и дайте стечь. Нарежьте все сыры кубиками примерно 2 см по стороне. Выберите твердый, полутвердый или плесневелый сыр — важно, чтобы он резался и не крошился.

Разрежьте крупные ягоды винограда пополам. Нанижите на шпажку половинку одного цвета, потом половинку другого, и завершите кусочком твердого сыра. Сдвиньте все к основанию, чтобы канапе стояло ровно. Если шпажки длинные, укоротите их.

Возьмите темный виноград, разрежьте на половинки. Нанижите снизу половинку, затем кусочек сыра с плесенью и сверху еще половинку. Даже для мелких ягод сделайте основание из половинки для устойчивости.

Здесь сыр идет наверх, а половинки винограда — снизу. Экспериментируйте с порядком: сыр и виноград можно чередовать как душе угодно.

Накрывайте канапе пакетом и храните в холодильнике, если не подаете сразу — сыр может заветриться.