Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сыр
Сыр
© freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:33

Сладость и пикантность на одной шпажке: что скрывают канапе с сыром и виноградом

Кулинарные специалисты рекомендовали канапе с сыром и виноградом как легкую закуску

Вам хочется удивить гостей чем-то простым, но невероятно вкусным? Попробуйте эти канапе с сыром и виноградом — они исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете моргнуть! Идеальное сочетание пикантных сыров и сладких фруктов сделает вашу вечеринку незабываемой. А если винограда под рукой нет, подойдут груши, нектарины или персики.

Ингредиенты

  • Виноград разных цветов: 200 г (красный, синий, зеленый; выбирайте сорта без косточек)
  • Твердый сыр: 100 г
  • Камамбер: 100 г
  • Сыр с плесенью: 100 г

Советы перед приготовлением

  • Используйте разные виды сыра, чтобы каждый кусочек был уникальным. Твердый сыр держит форму лучше всего, а плесневелые добавляют пикантности.
  • Если сыр слишком мягкий, охладите его перед нарезкой.
  • Шпажки можно заменить зубочистками — главное, чтобы канапе стояло устойчиво.
  • Подробнее о заменах сыров ищите в конце рецепта (ссылка не указана в оригинале, но вы можете найти аналоги онлайн).

Пошаговое приготовление

Промойте виноград под проточной водой и дайте стечь. Нарежьте все сыры кубиками примерно 2 см по стороне. Выберите твердый, полутвердый или плесневелый сыр — важно, чтобы он резался и не крошился.

Разрежьте крупные ягоды винограда пополам. Нанижите на шпажку половинку одного цвета, потом половинку другого, и завершите кусочком твердого сыра. Сдвиньте все к основанию, чтобы канапе стояло ровно. Если шпажки длинные, укоротите их.

Возьмите темный виноград, разрежьте на половинки. Нанижите снизу половинку, затем кусочек сыра с плесенью и сверху еще половинку. Даже для мелких ягод сделайте основание из половинки для устойчивости.

Здесь сыр идет наверх, а половинки винограда — снизу. Экспериментируйте с порядком: сыр и виноград можно чередовать как душе угодно.

Накрывайте канапе пакетом и храните в холодильнике, если не подаете сразу — сыр может заветриться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке сегодня в 6:37

Скромный баклажан против королевского пиршества: парадокс запекания с моцареллой

Узнайте, как приготовить невероятно вкусные баклажаны с моцареллой и помидорами, запечённые в духовке — простое блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой.

Читать полностью » Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы сегодня в 6:23

Быстрый рецепт пирога с айвой для тех, кто ценит вкус и время

Узнайте, как приготовить простой и вкусный пирог с айвой — хрустящая основа, нежный крем и ароматные дольки фруктов сделают десерт незабываемым!

Читать полностью » Индейка с грибами в сливочном соусе сохраняет нежность сегодня в 5:34

Парадокс ужина: индейка с грибами перевернет ваши представления о соусе

Обнаружьте простой рецепт сочной индейки с грибами в ароматном соусе — идеальный семейный ужин на 4 порции. Гарнир станет вкуснее!

Читать полностью » Жареная молодая картошка с чесноком и укропом сохраняет натуральный вкус и полезные вещества сегодня в 5:20

Жареная картошка в кожуре: вред или полезно? Развенчиваем мифы о привычном гарнире

Хрустящая молодая картошка в кожуре на сковороде: простой рецепт с чесноком и укропом для идеального ужина. Узнайте, как добиться румяной корочки без хлопот!

Читать полностью » Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость сегодня в 4:31

Капкейки с творогом: способ выделиться среди гостей, не тратя лишнего

Узнайте, как легко и быстро приготовить нежные творожные капкейки с воздушным творожным кремом — идеальный десерт для любого дня, который покорит всех своим вкусом и пользой!

Читать полностью » Банановый чизкейк без выпечки получается кремовым с использованием сливочного сыра и бананов сегодня в 4:17

Быстрый банановый чизкейк без духовки: десерт за 3 часа без лишних усилий

Узнайте, как легко приготовить банановый чизкейк без духовки из простых продуктов. Рецепт с творогом, сметаной и желатином — идеальный летний десерт для всей семьи!

Читать полностью » Кулинарный эксперт готовит рыбу с овощами на сковороде для насыщенного вкуса сегодня в 3:45

Форель и овощи: волшебная симфония сковороды, которая разбудит ваши вкусовые рецепторы

Захватывающий рецепт форели с овощами: ароматно, просто и вкусно. За 40 минут приготовьте блюдо для ужина или праздника, которое удивит всех. Рыба, овощи, специи — ключ к успеху!

Читать полностью » Кулинарные эксперты отмечают, что запечённая форель сохраняет питательные свойства и мягкость сегодня в 3:39

Рыба, которая растопит даже самые суровые сердца: запечённая радужная форель

Радужная форель, запечённая целиком в духовке, — сочное и ароматное блюдо, которое быстро готовится и идеально подходит для романтического ужина или здорового питания.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона
Наука и технологии

Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной
Авто и мото

Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia
Авто и мото

Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью
Дом

Сравнение материалов подушек и одеял: пух, синтетика, бамбук
Еда

Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла
Авто и мото

Автостат: высокая стоимость ограничит популярность российского электромобиля "Атом"
Красота и здоровье

Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet