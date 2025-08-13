Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Брускетты с паштетом из фасоли и сушёной мятой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:49

Выбросьте дорогие паштеты: этот рецепт за 5 минут покорит даже гурманов

Сыр, яйца и зелень: простой рецепт намазки для бутербродов

Вы когда-нибудь пробовали закуску, которая готовится за 10 минут, но исчезает со стола мгновенно? Если нет — самое время исправить упущение! Намазка из плавленого сыра и яиц — это идеальный вариант для завтрака, перекуса или внезапного визита гостей.

Почему стоит попробовать?

  • Быстро: от начала до готовности — меньше получаса.
  • Просто: минимум ингредиентов, никакой сложной обработки.
  • Универсально: можно использовать любой сыр и добавлять любимые специи.

Что понадобится

  • Плавленый сыр (например, "Дружба" или "Янтарь") — 200 г.
  • Яйца — 3 шт. (если мелкие — 4 шт.).
  • Укроп и петрушка — по 5 г.
  • Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовка: яйца сварите вкрутую, охладите и измельчите на терке. Сыр разломайте на кусочки. Смешивание: в блендере взбейте сыр, зелень и специи. Если масса слишком густая — добавьте немного майонеза.

Финальный штрих: соедините сырную смесь с яйцами и намажьте на хлеб.

Совет: если под рукой нет плавленого сыра — подойдет любой другой, главное, чтобы он хорошо намазывался.

Как подавать?

  • На свежем или поджаренном хлебе.
  • С зеленью и овощами для свежести.
  • В качестве основы для бутербродов с лососем или ветчиной.

Хранение: остатки можно держать в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере.

Попробуйте — и эта намазка станет вашим любимым лайфхаком для быстрых закусок.

