Тарталетки с сыром и огурцом: простое удовольствие, которое удивит даже самых привередливых

Ищете идеальную закуску для застолья? Тарталетки с сыром и огурцом — это именно то, что вам нужно! Они не только легко готовятся, но и выглядят очень аппетитно.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Огурец — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Готовые тарталетки — 7 шт.

Болгарский перец (для украшения) — 0.5 шт.

Зелень — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Количество может варьироваться по вашему вкусу. Отварите яйца. Положите их в кастрюлю с водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Используйте терку, чтобы натереть яйца и сыр в небольшую чашу. Подберите сыр по своему вкусу.

Добавьте огурец и специи. Нарежьте огурец мелкими кубиками и добавьте в чашу. Чеснок очистите и нарежьте, затем добавьте его, соль, перец и майонез. Хорошо перемешайте. Заполните тарталетки. Наполните готовые тарталетки сырно-яичной смесью.

Украсьте и подавайте. Используйте болгарский перец и зелень для украшения. Тарталетки готовы к подаче на стол. Эти тарталетки станут настоящим украшением вашего стола и порадуют гостей своим вкусом.