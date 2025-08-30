Тарталетки с сыром и огурцом: простое удовольствие, которое удивит даже самых привередливых
Ищете идеальную закуску для застолья? Тарталетки с сыром и огурцом — это именно то, что вам нужно! Они не только легко готовятся, но и выглядят очень аппетитно.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Огурец — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Готовые тарталетки — 7 шт.
- Болгарский перец (для украшения) — 0.5 шт.
- Зелень — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Количество может варьироваться по вашему вкусу. Отварите яйца. Положите их в кастрюлю с водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Используйте терку, чтобы натереть яйца и сыр в небольшую чашу. Подберите сыр по своему вкусу.
Добавьте огурец и специи. Нарежьте огурец мелкими кубиками и добавьте в чашу. Чеснок очистите и нарежьте, затем добавьте его, соль, перец и майонез. Хорошо перемешайте. Заполните тарталетки. Наполните готовые тарталетки сырно-яичной смесью.
Украсьте и подавайте. Используйте болгарский перец и зелень для украшения. Тарталетки готовы к подаче на стол. Эти тарталетки станут настоящим украшением вашего стола и порадуют гостей своим вкусом.
