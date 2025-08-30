Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тарталетки с козьим сыром и черемшой
Тарталетки с козьим сыром и черемшой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:51

Тарталетки с сыром и огурцом: простое удовольствие, которое удивит даже самых привередливых

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов

Ищете идеальную закуску для застолья? Тарталетки с сыром и огурцом — это именно то, что вам нужно! Они не только легко готовятся, но и выглядят очень аппетитно.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Огурец — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Готовые тарталетки — 7 шт.
  • Болгарский перец (для украшения) — 0.5 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Количество может варьироваться по вашему вкусу. Отварите яйца. Положите их в кастрюлю с водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Используйте терку, чтобы натереть яйца и сыр в небольшую чашу. Подберите сыр по своему вкусу.

Добавьте огурец и специи. Нарежьте огурец мелкими кубиками и добавьте в чашу. Чеснок очистите и нарежьте, затем добавьте его, соль, перец и майонез. Хорошо перемешайте. Заполните тарталетки. Наполните готовые тарталетки сырно-яичной смесью.

Украсьте и подавайте. Используйте болгарский перец и зелень для украшения. Тарталетки готовы к подаче на стол. Эти тарталетки станут настоящим украшением вашего стола и порадуют гостей своим вкусом.

