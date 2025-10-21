Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ужин в Таиланде
Ужин в Таиланде
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:33

Что взять с собой в Таиланд, чтобы отпуск не превратился в испытание

Названы необходимые лекарства, одежда и аксессуары для путешествия в Таиланд

Поездка в Таиланд — мечта для тех, кто любит солнце, море и уличную еду. Но чтобы отпуск не превратился в борьбу с жарой, комарами и экзотической кухней, стоит подготовиться заранее. Мы собрали универсальный список вещей, которые помогут чувствовать себя комфортно и не покупать всё по прибытии втридорога.

Мини-аптечка путешественника

В Таиланде жара, влажность и смена питания могут стать испытанием даже для самых закалённых туристов. Поэтому аптечка — обязательный пункт багажа.

  • Парацетамол и леденцы от кашля. Кондиционеры работают на полную, и простуда — частое явление.
  • Мирамистин или хлоргексидин. Подойдут для обработки царапин, ожогов и укусов.
  • Обезболивающие. Пусть будут "на всякий случай".
  • Пантенол и бальзам "Спасатель". Лучшее средство от солнечных ожогов.
  • Антигистаминные препараты. Аллергия в тропиках может проявиться неожиданно.
  • Пластыри. Особенно если вы планируете много ходить в новых шлёпках.
  • Средства от комаров. Комары — не просто раздражение, а риск заразиться денге.
  • Ферменты и препараты от расстройства ЖКТ. Тайская еда вкусная, но острая: желудку может понадобиться помощь.
  • Солнцезащитный крем. Без него даже короткая прогулка может закончиться ожогом.

Если кожа склонна к высыпаниям, добавьте гидрофильное масло и мягкий гель для умывания: тайские кремы с SPF плотные, и мицеллярная вода их не смоет. А для любителей чая совет — привезите свой: привычный Earl Grey в местных супермаркетах стоит от 600 ₽ за пачку.

Для тех, кто любит идеальную чистоту

  • "Энтеросгель". Отлично помогает при пищевых отравлениях и аллергии.
  • Антисептик-спрей. Можно протирать руки, поверхности и телефон.
  • Маленькая мультиварка или кипятильник. Звучит странно, но удобно, если вы с ребёнком или вам важно есть проверенную еду.

Одежда и пляжные вещи

В Таиланде всегда жарко и влажно, поэтому чем легче одежда, тем лучше.

  • Шорты, платья, майки. Джинсы в +30 °C быстро станут врагом.
  • Лёгкая рубашка и брюки. Защита от солнца и комаров после купания.
  • Тёплый комплект. Для перелёта или кондиционированных помещений.
  • Солнцезащитные очки. Лучше взять из дома: качественные найти сложно.
  • Шляпа или кепка. Без них на солнце лучше не выходить.
  • Пляжное быстросохнущее полотенце. Удобно брать на экскурсии.
  • Пляжная сумка. Просторная и лёгкая — пригодится ежедневно.
  • Маска и ласты. Если любите снорклинг, свои будут гораздо приятнее арендованных.
  • Лонгслив и лёгкие штаны. Вечером спасут от укусов.
  • Носки. Да-да, даже в жару: со шлёпками защищают от натёртостей.

Бьюти и гигиена

Не перегружайте чемодан косметикой — влажность в Таиланде делает макияж бессмысленным.

  • Мини-набор ухода: шампунь, кондиционер, гель для душа.
  • Мини-флакон дезодоранта и антиперспирант.
  • Расчёска, резинки, тканевая маска для лица после солнца.
  • Мини-набор для маникюра.
  • Дождевик и лёгкие шлёпки — продаются везде, но стоит иметь запасной комплект.

Как собрать чемодан шаг за шагом

  1. Начните со списка. Выпишите всё заранее — так меньше шанс забыть лекарства или зарядку.
  2. Отдельно упакуйте аптечку. Лучше в прозрачный косметичку — удобно проходить досмотр.
  3. Возьмите адаптер и пауэрбанк. В Таиланде розетки под американский тип A.
  4. Не перегружайте багаж. Большинство вещей можно постирать в отеле.
  5. Добавьте копии документов и страховку. Храните отдельно от оригиналов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять плотную одежду "на всякий случай".
    Последствие: вещи займут полчемодана и останутся неиспользованными.
    Альтернатива: лёгкие натуральные ткани, которые быстро сохнут.

  • Ошибка: забыть солнцезащитный крем.
    Последствие: ожоги уже в первый день.
    Альтернатива: SPF 30+ и повторное нанесение каждые 2 часа.

  • Ошибка: не взять репеллент.
    Последствие: укусы и риск денге.
    Альтернатива: спрей с DEET или натуральными эфирными маслами.

  • Ошибка: перегрузить аптечку сильными лекарствами.
    Последствие: могут возникнуть вопросы на таможне.
    Альтернатива: ограничьтесь базовыми средствами из списка.

Сколько денег и чем платить

Наличность в Таиланде нужна почти везде, особенно в уличных кафе.
Возьмите кошелёк с отделением для монет - тайцы часто дают сдачу мелочью.
Крупные магазины и отели принимают карты, но иностранные операции иногда блокируются, поэтому заранее включите "оплату за рубежом" в приложении банка.

Таблица: что пригодится в разных ситуациях

Категория Что взять Зачем нужно
Аптечка Пантенол, антигистамин, репеллент Защита от ожогов, аллергии и насекомых
Одежда Лёгкие вещи, шляпа, очки Комфорт и защита от солнца
Техника Адаптер, пауэрбанк Подключение и зарядка устройств
Документы Паспорт, страховка, копии Безопасность и оформление
Для пляжа Полотенце, купальник, сумка Активный отдых у моря

FAQ

Можно ли купить лекарства на месте?
Большинство — да, но дозировки и названия могут отличаться. Лучше взять проверенные средства из дома.

Нужна ли страховка для поездки?
Да, обязательно. В Таиланде медицина дорогая, особенно для туристов.

Стоит ли брать шампунь и гель для душа?
В отелях они есть, но если живёте в хостеле или арендуете дом, купите всё на месте.

Как защититься от жары?
Пейте больше воды, избегайте солнца в полдень и носите головной убор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

DW: исторический центр Любека признан одним из самых живописных в Северной Европе осенью сегодня в 2:20
Город, в котором осень звучит колоколами и запахом кофе: осенние ноты в Любеке

Осенью Любек превращается в город золотого света и ароматов марципана. Узнайте, где прогуляться, что попробовать и почему именно сейчас стоит приехать в эту ганзейскую жемчужину.

Читать полностью » Туроператоры: осенью и зимой Мальорка остаётся популярным направлением сегодня в 1:37
Место, где Европа отдыхает от самой себя: что скрывает Мальорка вне сезона

Мальорка — не просто остров, а состояние души. Узнайте, чем она покоряет путешественников и почему сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни.

Читать полностью » Мадейра и Крит вошли в список самых тёплых мест Европы зимой сегодня в 0:27
Где зима превращается в сказку, а где — в прогулку под апельсиновыми деревьями

От снежных Альп до солнечных берегов Испании — узнайте, где в Европе зима превращается в настоящее путешествие мечты.

Читать полностью » Казанский кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает 15 гектаров вчера в 23:26
Башня любви, падающая мечта и кот-спаситель: легенды, в которые верит Казань

Казань — город, где восточные купола соседствуют с русскими башнями. Узнайте, какие места стоит увидеть, чтобы почувствовать дух древнего ханства и современной республики.

Читать полностью » Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее вчера в 22:22
Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года

Россияне стали путешествовать чаще, а лидерами по количеству поездок остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Узнаем, куда еще едут и сколько тратят туристы.

Читать полностью » Современный круассан произошёл от австрийского кипфеля XIII века и появился во Франции в XIX веке вчера в 21:17
Как австрийский рогалик стал французской легендой: тайная жизнь круассана

Круассан кажется воплощением французской кухни, но его путь начался далеко от Парижа. Кто придумал полумесяц из теста — и как он покорил Францию?

Читать полностью » Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации вчера в 20:13
Немецкие корни американской мечты: как бургер стал глобальной иконой

Гамбургер — символ Америки, но его история началась в немецком порту Гамбург. Как мясной бутерброд стал мировым брендом — рассказываем подробно.

Читать полностью » Россия ограничила вылов осетров, а США частично запретили импорт чёрной икры ради сохранения редких видов вчера в 19:09
Блюда с характером: как еда становится политическим вопросом

В разных странах одно и то же блюдо может быть деликатесом или преступлением. Почему фуа-гра, балют и икра оказались под запретом — рассказываем в деталях.

Читать полностью »

Новости
Наука
Вздох обновляет лёгочную плёнку и улучшает дыхание — исследование ETH Zürich
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог предупредила, что фрукты и молочные продукты могут провоцировать метеоризм
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ирина Аникушина объяснила, как дыхательная гимнастика помогает сжигать жир
Садоводство
Агрономы: зрелый компост можно получить за 10–12 месяцев при правильном уходе
Красота и здоровье
Врач Ольга Столярова предупредила: сидячая работа может привести к сенсомоторной амнезии
Авто и мото
Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Елизавета Прокудина рассказала, как ускорить рост мышц и избежать застоя
Технологии
В 2026 году искусственный интеллект выходит в физический мир — от гуманоидов до роботакси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet