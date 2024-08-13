Водителей предупредили, что нельзя делать при проверке документов сотрудниками ГАИ

При встрече с сотрудниками ГАИ на дороге водитель обязан соблюдать определённые правила общения. В этом случае даже серьёзное правонарушение может закончитья обычным преудепреждением. Представитель Госавтоинспекции рассказал naavtotrasse.ru, чего нельзя делать, если машину остановили для проверки документов.
Так, не стоит вступать с представителем ГАИ в спор, доказывая собственную невиновность. Это может привести к обратному эффекту: тесту на алкоголь и детальному осмотру автомобиля.
Если автолюбитель начинают пререкаться с сотрудниками госслужбы, требуя предъявить документы и объяснить, в чём причина остановки. Собеседник издания подчеркнул, что представители ГАИ всегда дают разъяснения — вместо того чтобы хамить и требовать, водителю нужно просто дождаться, когда они сделают это самостоятельно.
Фото: commons. wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution 4.0).
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