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Эксперт Родионов: после жаркого лета важно проверить воздушный фильтр салона
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Узнайте, как подготовить авто к осени, чтобы избежать дорогого ремонта

Эксперт Родионов: после жаркого лета важно проверить воздушный фильтр салона

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к осеннему сезону. Он обратил внимание на необходимость проверки воздушного фильтра салона после летнего периода, когда на дорогах накапливается значительное количество пыли и грязи.

Родионов также посоветовал оценить пройденное расстояние за лето и заменить моторное масло, проверить трансмиссию, осмотреть щетки стеклоочистителя, подвеску, свечи зажигания и аккумулятор.

Особое внимание он уделил тому, что в октябре часто возникают трудности с запуском двигателя, особенно по утрам. Поэтому важно заранее убедиться в исправности всех ключевых систем автомобиля, чтобы избежать неприятностей.

Фото: commons. wikimedia.org/Igor Ovsyannykov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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