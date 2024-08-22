Узнайте, как подготовить авто к осени, чтобы избежать дорогого ремонта

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился рекомендациями по подготовке автомобиля к осеннему сезону. Он обратил внимание на необходимость проверки воздушного фильтра салона после летнего периода, когда на дорогах накапливается значительное количество пыли и грязи.
Родионов также посоветовал оценить пройденное расстояние за лето и заменить моторное масло, проверить трансмиссию, осмотреть щетки стеклоочистителя, подвеску, свечи зажигания и аккумулятор.
Особое внимание он уделил тому, что в октябре часто возникают трудности с запуском двигателя, особенно по утрам. Поэтому важно заранее убедиться в исправности всех ключевых систем автомобиля, чтобы избежать неприятностей.
Фото: commons. wikimedia.org/Igor Ovsyannykov (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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