Выходца из Чечни приговорили к 15 годам в Бельгии, он обвиняется в подготовке теракта

Суд по уголовным делам в бельгийском городе Брюгге вынес приговор выходцу из Чечни, который планировал совершить террористический акт, назначив ему 15 лет лишения свободы, сообщает агентство Belga.
Согласно данным агентства, 26-летний Абубакар С., осужденный на этот срок, рассматривал как потенциальные цели еврейский квартал и бар, который посещают представители ЛГБТ*.
Следствие установило, что расследование против него началось в 2023 году из-за его контактов с террористической организацией "Исламское государство"**. Утверждается, что Абубакар обсуждал свои планы теракта в мессенджере Telegram. Информатор под прикрытием связался с обвиняемым, который искал в сети оружие и сообщников. В мае 2023 года его арестовали.
Прокурор первоначально требовал для обвиняемого 18 лет тюрьмы. Жена Абубакара, Лиза М., также участвовавшая в подготовке теракта, получила 8 лет лишения свободы. Брата обвиняемого и еще одного подозреваемого суд приговорил к 4 годам условного наказания за участие в деятельности террористической группы.
В Бельгии диаспора из Чечни насчитывает несколько тысяч человек. Большинство из них прибыли в эту страну в 1990-х годах после начала военных действий в Чеченской Республике и быстро получили местное гражданство.
*признано экстремистским движением и запрещено в РФ
**террористическая организация, запрещена в РФ
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