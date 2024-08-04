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Кадыров обратился просьбой разрешить Чечне формировать полки и батальоны
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Чеченских добровольцев слишком много, им необходимо формировать новые батальоны

Кадыров обратился просьбой разрешить Чечне формировать полки и батальоны

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил о большом количестве добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции на Украине.

Он отметил, что власти республики не успевают обеспечить всех желающих необходимой экипировкой, обучением и отправкой в зону боевых действий. В связи с этим Кадыров обратился к Министерству обороны России с просьбой предоставить Чечне полномочия по формированию новых полков и батальонов.

Кадыров подчеркнул высокую мотивацию добровольцев, которые, в отличие от украинских военнослужащих, стремятся вступить в бой. Он также отметил, что подготовкой добровольцев в республике занимается Российский университет спецназа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, где уже прошли обучение десятки тысяч человек.

Несмотря на активный набор добровольцев, Министерство обороны России заявляет о стабильном притоке контрактников в ряды Вооруженных сил. С начала 2024 года контракты подписали почти 200 тысяч человек. Всего же с начала специальной военной операции на контрактную службу поступили более полумиллиона человек.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вопрос о возобновлении частичной мобилизации в настоящее время не рассматривается. В то же время для повышения привлекательности военной службы были увеличены единовременные выплаты при заключении контракта.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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