В Чеченской Республике к 20 ноября посеяли озимые культуры на 127 тыс. га, что составляет 90,7% от намеченного плана в 140 тыс. га. Из них пшеница заняла 92,9 тыс. га, ячмень — 29,5 тыс. га, рожь — 2,6 тыс. га, тритикале — 2,1 тыс. га. Площади под озимый рапс заполнили полностью, посеяв культуру на 20 тыс. га. Общий размах осеннего сева с учетом рапса достиг 147 тыс. га при плане в 160 тыс. га.

Итоги уборки

Одновременно в регионе завершают обмолот зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу. С площади 180,3 тыс. га собрали 556,8 тыс. т зерна. Пшеницу убрали с 101,2 тыс. га (урожайность 30,1 ц/га), получив 304,6 тыс. т. Ячмень собрали с 38,8 тыс. га (28,6 ц/га) в объеме 110,9 тыс. т. Кукуруза на зерно с 15,4 тыс. га дала 76,5 тыс. т при продуктивности 49,9 ц/га. Рис убран с 3,1 тыс. га, намолочено 10,9 тыс. т, средний выход с гектара составил 35 ц.

Подсолнечник собрали с 21,7 тыс. га (25,1 ц/га), получив 54,5 тыс. т. Рапс убрали с 27,4 тыс. га, намолочив 41 тыс. т при урожайности 15 ц/га.

По другим культурам: с 1,2 тыс. га накопали 9,2 тыс. т картофеля, с 1,4 тыс. га собрали 18,6 тыс. т овощей. Виноград убрали с 4,3 тыс. га, общий вес урожая составил 66,3 тыс. т.

Ресурсное обеспечение

Для завершения осенних работ в хозяйствах задействовали 1 604 трактора, 587 сеялок, 684 плуга и 397 культиваторов. По данным регионального ведомства, семена озимых и запасы горюче-смазочных материалов в достаточном объеме обеспечены.