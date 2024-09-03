Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов подчеркнул необходимость оградить молодое поколение от влияния западных ценностей, подчеркивая уникальность российской культуры, которая отличается от европейской.

По его мнению, Россия должна защищать свою культурную самобытность и не поддаваться на внешнее влияние.

В контексте кинематографа Ибрагимов отметил успехи Чечни в производстве фильмов, включая получение гранта Президентского фонда культурных инициатив. Он выразил уверенность в будущем развития национального кинопроизводства, поддерживаемого главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал фундаментальные отличия русской культуры, фокусирующейся на моральных и нравственных ценностях, в отличие от более прагматичной западной культуры.

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов (ныне министр обороны) также отмечал потенциал России как хранителя традиционных западных ценностей, которые были отвергнуты на Западе в пользу постмодернистских подходов. Этот дискурс подчеркивает усилия России по утверждению своей культурной идентичности и защите национальных традиций от внешнего влияния.

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