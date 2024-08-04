Суп из чечевицы с грудинкой или рёбрышками: копчёности придают ему головокружительный аромат

Красная чечевица — отличный выбор для замены гороха в супе. Она готовится быстрее, так как не требует предварительного замачивания.
Ингредиенты:
- чечевица — 200 г,
- копчёности (рёбрышки, грудинка, курица) — 200 г,
- половина луковицы,
- половина моркови,
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Начните с приготовления копчёных рёбер — варите их в течение 40-60 минут.
- Затем добавьте в кастрюлю картофель и чечевицу и варите ещё 20-30 минут.
- Если у вас кастрюля с толстым дном, можете готовить зажарку прямо в ней. Если нет, обжарьте лук и морковь отдельно.
- Если вы хотите получить суп-пюре, взбейте его блендером после готовности чечевицы и картофеля. Подавайте, положив мясо в каждую тарелку.
Фото: commons.wikimedia.org/Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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