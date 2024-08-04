Суп из чечевицы с грудинкой или рёбрышками: копчёности придают ему головокружительный аромат

Густой суп с копчёностями из чечевицы: готовится он очень быстро и просто

Красная чечевица — отличный выбор для замены гороха в супе. Она готовится быстрее, так как не требует предварительного замачивания.

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