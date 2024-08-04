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Густой суп с копчёностями из чечевицы: готовится он очень быстро и просто
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  • Опубликована сегодня в 7:24

Суп из чечевицы с грудинкой или рёбрышками: копчёности придают ему головокружительный аромат

Густой суп с копчёностями из чечевицы: готовится он очень быстро и просто

Красная чечевица — отличный выбор для замены гороха в супе. Она готовится быстрее, так как не требует предварительного замачивания.

Ингредиенты:

  • чечевица — 200 г,
  • копчёности (рёбрышки, грудинка, курица) — 200 г,
  • половина луковицы,
  • половина моркови,
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Начните с приготовления копчёных рёбер — варите их в течение 40-60 минут.
  2. Затем добавьте в кастрюлю картофель и чечевицу и варите ещё 20-30 минут.
  3. Если у вас кастрюля с толстым дном, можете готовить зажарку прямо в ней. Если нет, обжарьте лук и морковь отдельно.
  4. Если вы хотите получить суп-пюре, взбейте его блендером после готовности чечевицы и картофеля. Подавайте, положив мясо в каждую тарелку.

Фото: commons.wikimedia.org/Cajsa Lilliehook (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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