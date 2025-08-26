Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лепешки с мясом
Лепешки с мясом
© Designed by Freepik by KamranAydinov is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:30

Не пицца и не блин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Как приготовить чеченские лепёшки: рецепт с пошаговыми инструкциями

Вы когда-нибудь пробовали чеченские лепешки? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая завораживает своим ароматом и вкусом. Эти лепешки получаются сытными и сочными, идеально подходят как для завтрака, так и для перекуса. Их можно формировать в различных вариациях, но мне особенно нравятся полукруглые.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Пшеничная мука — 320 г
  • Сода — 0.3 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Творог — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень (например, зеленый лук) — 50 г
  • Соль и специи — по вкусу
  • Сливочное масло для смазывания — 50 г

Пошаговое приготовление

Для теста лучше использовать кефир, который не первой свежести. Такой кефир лучше реагирует с содой. Творог для начинки желательно брать более сухой, чтобы избежать вытекания сыворотки при жарке. Зелень можно дополнить укропом или петрушкой.

В кефир комнатной температуры добавьте соль и соду, тщательно перемешайте. При реакции с содой на поверхности появятся пузыри. Если кефир не очень кислый, можно добавить немного лимонного сока или уксуса.

Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно получиться мягким и не липким. Накройте тесто и оставьте его на некоторое время. Мелко нарежьте зелень и смешайте её с творогом. Вбейте яйцо, добавьте соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешайте.

Разделите тесто на 6 частей и раскатайте каждую в тонкую лепешку. Выложите начинку на одну половину лепешки, не доходя до краев. Накройте начинку другой половиной теста и обрежьте край, формируя ровный полукруг. Из обрезков теста можно сделать еще 2 лепешки.

Обжаривайте лепешки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые лепешки сразу смазывайте сливочным маслом и складывайте друг на друга. Чеченские лепешки с творогом и зеленью отлично подойдут к чаю или в качестве замены хлеба к первым блюдам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата с кускусом и тунцом: быстрое блюдо за 15 минут сегодня в 2:16

Лёгкий салат с кускусом и тунцом: готовится всего за 10 минут, а разбирается за считанные секунды

Салат с кускусом, тунцом и моцареллой готовится за считанные минуты, но именно свежесть и необычные сочетания делают его по-настоящему особенным.

Читать полностью » Как правильно готовить мясо с картошкой: советы поваров и рецепты сегодня в 2:09

Это не рагу, а оружие: как накормить голодных мужчин за 20 минут

Узнайте, как быстро и просто приготовить наваристый соус с мясом и картошкой, который украсит любой стол. Простой рецепт с пошаговыми инструкциями!

Читать полностью » Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой сегодня в 1:54

Салат с курицей, морковью и яйцом: идеальный выбор для здорового питания

Откройте секрет идеального салата с курицей, морковью и яйцами — простого, сочного и невероятно вкусного. Доступные ингредиенты, пошаговое приготовление и универсальность для любого повода.

Читать полностью » Как приготовить пирог с сыром страккино по итальянскому рецепту сегодня в 1:16

20 минут в духовке — и на столе итальянский пирог, от которого все в восторге

Золотистая корочка, тягучий сыр и всего два ингредиента — этот пирог из слоёного теста с страккино покорит вас простотой и вкусом.

Читать полностью » Как запечь свинину с майонезом и сыром: рекомендации по выбору ингредиентов сегодня в 1:06

Сытно и недорого: свинина с сыром и майонезом — идеальный выбор для любого бюджета

Ароматная свинина под хрустящей сырной корочкой — просто, сытно и безумно вкусно. Идеально для праздника и будней. Удивите близких этим простым рецептом!

Читать полностью » Как правильно готовить курицу в сливочном соусе: рекомендации шеф-поваров сегодня в 0:50

Легкий способ порадовать семью: курица в сливочном соусе за 1 час

Узнайте, как приготовить нежнейшую курицу в сливочном соусe — просто, ароматно и без лишних хлопот. Идеальный ужин для всей семьи, который покорит каждого!

Читать полностью » Рецепт курицы тикка с йогуртовым маринадом и специями сегодня в 0:26

Всего полчаса в йогурте — и курица получается сочнее, чем в ресторане

Курица тикка с дымным ароматом специй и хрустящими овощами: узнаем, как приготовить культовое блюдо Индии и Пакистана дома всего за 30 минут.

Читать полностью » Секреты оливье: традиции и ингредиенты классического салата сегодня в 0:03

Оливье за 50 минут: секреты быстрого и вкусного приготовления

Узнайте, как приготовить идеальный классический оливье с колбасой и свежими огурцами. Простые шаги, сочный вкус и секреты идеального салата!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

30-летняя депрессия побеждена: метод фМРТ и электродов дал 100% ремиссию
Красота и здоровье

Диетолог Арзамасцев назвал 6 продуктов с отрицательной калорийностью для снижения веса
Еда

Как приготовить куриные окорочка с чесноком: советы и рекомендации
Культура и шоу-бизнес

Крис Коламбус жалеет об удалённых сценах в "Гарри Поттере и философском камне"
ДФО

Дефицит бензина АИ-92: Итуруп вступает в борьбу за ресурсы — когда ожидается спасение
Питомцы

Исследования: взаимопонимание с собакой строится на диалоге, а не на подчинении
Еда

Как приготовить вафельный торт: пошаговая инструкция с ингредиентами
СФО

Житель Ноябрьска оформил кредиты и перевёл 522 тысячи рублей аферистам с "инвестиционной платформы"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru