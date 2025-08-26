Не пицца и не блин: как обычные ингредиенты превращаются в кулинарный шедевр

Вы когда-нибудь пробовали чеченские лепешки? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая завораживает своим ароматом и вкусом. Эти лепешки получаются сытными и сочными, идеально подходят как для завтрака, так и для перекуса. Их можно формировать в различных вариациях, но мне особенно нравятся полукруглые.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Пшеничная мука — 320 г

Сода — 0.3 ч. л.

Соль — по вкусу

Творог — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Зелень (например, зеленый лук) — 50 г

Соль и специи — по вкусу

Сливочное масло для смазывания — 50 г

Пошаговое приготовление

Для теста лучше использовать кефир, который не первой свежести. Такой кефир лучше реагирует с содой. Творог для начинки желательно брать более сухой, чтобы избежать вытекания сыворотки при жарке. Зелень можно дополнить укропом или петрушкой.

В кефир комнатной температуры добавьте соль и соду, тщательно перемешайте. При реакции с содой на поверхности появятся пузыри. Если кефир не очень кислый, можно добавить немного лимонного сока или уксуса.

Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно получиться мягким и не липким. Накройте тесто и оставьте его на некоторое время. Мелко нарежьте зелень и смешайте её с творогом. Вбейте яйцо, добавьте соль и специи по вкусу. Все тщательно перемешайте.

Разделите тесто на 6 частей и раскатайте каждую в тонкую лепешку. Выложите начинку на одну половину лепешки, не доходя до краев. Накройте начинку другой половиной теста и обрежьте край, формируя ровный полукруг. Из обрезков теста можно сделать еще 2 лепешки.

Обжаривайте лепешки на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые лепешки сразу смазывайте сливочным маслом и складывайте друг на друга. Чеченские лепешки с творогом и зеленью отлично подойдут к чаю или в качестве замены хлеба к первым блюдам.