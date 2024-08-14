Найдены самые дешёвые новостройки в Москве

VSN Group нашла в Москве 12-метровую квартиру за 4,1 млн ₽

Реконструированные бывшие общежития в Очаково-Матвеевском и Кузьминках признали самыми дешёвыми новостройками в Москве, сообщили "Стройгазете" в VSN Group.

Самую дешёвую квартиру размером 12,3 кв. метра там можно купить за 4,1 миллиона рублей.

За ней в рейтинге наиболее доступного столичного жилья следуют 19-метровая квартира с отделкой в Южном Бутове за 6,3 миллиона рублей и квартира площадью 20,6 кв. метров по цене 6,97 миллиона.

"Безусловно, такие варианты пользуются спросом со стороны покупателей в силу привлекательного бюджета. Однако при рассмотрении таких проектов важно учитывать, в том числе, общую концепцию, качественные характеристики, местоположение и транспортную доступность, — комментирует генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

По её прогнозам, таких цен уже больше не будет — в связи с введением ограничения площади новых квартир минимумом 28 квадратных метров.