Найдены самые дешёвые новостройки в Москве

Реконструированные бывшие общежития в Очаково-Матвеевском и Кузьминках признали самыми дешёвыми новостройками в Москве, сообщили "Стройгазете" в VSN Group.
Самую дешёвую квартиру размером 12,3 кв. метра там можно купить за 4,1 миллиона рублей.
За ней в рейтинге наиболее доступного столичного жилья следуют 19-метровая квартира с отделкой в Южном Бутове за 6,3 миллиона рублей и квартира площадью 20,6 кв. метров по цене 6,97 миллиона.
"Безусловно, такие варианты пользуются спросом со стороны покупателей в силу привлекательного бюджета. Однако при рассмотрении таких проектов важно учитывать, в том числе, общую концепцию, качественные характеристики, местоположение и транспортную доступность, — комментирует генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
По её прогнозам, таких цен уже больше не будет — в связи с введением ограничения площади новых квартир минимумом 28 квадратных метров.
Фото: Узнай про ЖК (Creative Commons Attribution 3.0)
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