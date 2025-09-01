Рынок буксует, а пикапы спасают: где искать выгодные варианты

сегодня в 7:31

Снижение есть, но вы его не заметите: почему бензин дешевеет мимо водителей

Почему бензин в России продолжает дорожать, несмотря на падение биржевых цен? Эксперты объясняют, когда и при каких условиях возможна стабилизация.

сегодня в 7:12

Новый двигатель на сжиженном газе: революция или маркетинг? Вот что скрыто

В Румынии презентовали первый в мире серийный двигатель с прямым впрыском сжиженного нефтяного газа, который обещает значительные улучшения в топливной экономичности и экологичности.

сегодня в 6:28

Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Skoda Yeti по-прежнему ценят на российском рынке, но за что её ругают — эксперт назвал главные недостатки модели, и некоторые из них могут вас удивить.

сегодня в 6:18

2035 год — конец для ДВС: как автопроизводители готовятся к жестким переменам

Европейский Союз планирует запретить автомобили с ДВС к 2035 году, но автопроизводители уже вовсю готовят свои стратегии. Как это отразится на рынке и кто выиграет в этой гонке за будущее?

сегодня в 5:28

Автомобили за 10 секунд: Узнайте секреты гигантского завода Hyundai в Ульсане

Узнайте, как крупнейший в мире завод Hyundai в Ульсане сочетает огромные производственные мощности с передовыми технологиями и логистикой.

сегодня в 5:24

Покупка машины с рук превращается в рулетку: вот на что обратить внимание в объявлениях

Опытный перекупщик рассказал, как еще по интернет-объявлению распознать проблемный автомобиль и не потратить время на бесполезные просмотры.

сегодня в 4:26

Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

BYD готовит настоящий прорыв на европейском рынке: на выставке IAA в Мюнхене будет представлен универсал Seal 6 Touring с рекордным запасом хода.

сегодня в 4:18

Авто моложе не становится: какие признаки выдают, что пора расставаться с машиной

Как понять, что машина подошла к "золотой середине" ресурса, и продать её до скачка расходов? Разбираем пробег, сигналы износа и удачный момент.

