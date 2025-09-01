Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
пикап
пикап
© zr.ru is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

Рынок буксует, а пикапы спасают: где искать выгодные варианты

Рейтинг: самые доступные пикапы в России — УАЗ, AmberTruck, Dongfeng, JAC и Sollers

Портал "Автоновости дня" составил рейтинг пяти самых дешёвых пикапов на российском рынке. Несмотря на то что сегмент утилитарных автомобилей остаётся нишевым, конкуренция в нём постепенно растёт.

Топ-5 бюджетных пикапов

  • УАЗ "Пикап" — от 1,7 млн рублей. Самый доступный вариант, который традиционно держит лидерство в этом сегменте.
  • AmberTruck Work — от 2,1 млн рублей (спецпредложение действует до 31 августа).
  • Dongfeng DF6 — стартует с 2,35 млн рублей.
  • JAC T8 — от 2,45 млн рублей.
  • Sollers ST6 — от 2,63 млн рублей.

Контекст: падение спроса на новые автомобили
По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, снижение продаж новых машин напрямую связано с экономической ситуацией:

  • 63% россиян назвали главной причиной высокие банковские ставки.
  • 43% указали на падение покупательской способности населения.
  • 25% ждут возвращения мировых автобрендов и откладывают покупку.

Таким образом, пикапы остаются востребованными в первую очередь у тех, кто ищет практичный автомобиль за сравнительно небольшие деньги, но в целом рынок новых машин переживает непростое время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ФГ сегодня в 7:31

Снижение есть, но вы его не заметите: почему бензин дешевеет мимо водителей

Почему бензин в России продолжает дорожать, несмотря на падение биржевых цен? Эксперты объясняют, когда и при каких условиях возможна стабилизация.

Читать полностью » Первый серийный двигатель с впрыском СНГ: инновации от Horse Technologies сегодня в 7:12

Новый двигатель на сжиженном газе: революция или маркетинг? Вот что скрыто

В Румынии презентовали первый в мире серийный двигатель с прямым впрыском сжиженного нефтяного газа, который обещает значительные улучшения в топливной экономичности и экологичности.

Читать полностью » Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto сегодня в 6:28

Skoda Yeti скрывает больше, чем кажется: к чему не готов даже опытный водитель

Skoda Yeti по-прежнему ценят на российском рынке, но за что её ругают — эксперт назвал главные недостатки модели, и некоторые из них могут вас удивить.

Читать полностью » ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам сегодня в 6:18

2035 год — конец для ДВС: как автопроизводители готовятся к жестким переменам

Европейский Союз планирует запретить автомобили с ДВС к 2035 году, но автопроизводители уже вовсю готовят свои стратегии. Как это отразится на рынке и кто выиграет в этой гонке за будущее?

Читать полностью » От Ford до лидера: Как завод Hyundai в Ульсане стал крупнейшим в мире сегодня в 5:28

Автомобили за 10 секунд: Узнайте секреты гигантского завода Hyundai в Ульсане

Узнайте, как крупнейший в мире завод Hyundai в Ульсане сочетает огромные производственные мощности с передовыми технологиями и логистикой.

Читать полностью » Автоэксперты назвали признаки проблемной машины на этапе онлайн-поиска сегодня в 5:24

Покупка машины с рук превращается в рулетку: вот на что обратить внимание в объявлениях

Опытный перекупщик рассказал, как еще по интернет-объявлению распознать проблемный автомобиль и не потратить время на бесполезные просмотры.

Читать полностью » Запас хода до 1505 км: BYD Seal 6 Touring готов к конкуренции в Европе сегодня в 4:26

Гибридная революция от BYD: Seal 6 Touring с запасом хода, о котором мечтают все автомобилисты

BYD готовит настоящий прорыв на европейском рынке: на выставке IAA в Мюнхене будет представлен универсал Seal 6 Touring с рекордным запасом хода.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальный пробег для продажи подержанного автомобиля сегодня в 4:18

Авто моложе не становится: какие признаки выдают, что пора расставаться с машиной

Как понять, что машина подошла к "золотой середине" ресурса, и продать её до скачка расходов? Разбираем пробег, сигналы износа и удачный момент.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить тушеные овощи в казане без добавления воды
Садоводство

Эксперимент подтвердил: рыбные отходы под кустами смородины дают ошеломительный эффект
Еда

Как приготовить куриную печень в сметане с луком
Спорт и фитнес

Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему
Дом

Советы по уборке кухни после инсектицидной обработки
Красота и здоровье

Врач предупреждает: соль вызывает гипертонию и другие опасные болезни
Наука и технологии

NASA раскрыло данные: как молнии влияют на образование озона и загрязнение воздуха
Туризм

Как развивается гастрономический туризм в российских регионах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru