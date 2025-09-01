Рынок буксует, а пикапы спасают: где искать выгодные варианты
Портал "Автоновости дня" составил рейтинг пяти самых дешёвых пикапов на российском рынке. Несмотря на то что сегмент утилитарных автомобилей остаётся нишевым, конкуренция в нём постепенно растёт.
Топ-5 бюджетных пикапов
- УАЗ "Пикап" — от 1,7 млн рублей. Самый доступный вариант, который традиционно держит лидерство в этом сегменте.
- AmberTruck Work — от 2,1 млн рублей (спецпредложение действует до 31 августа).
- Dongfeng DF6 — стартует с 2,35 млн рублей.
- JAC T8 — от 2,45 млн рублей.
- Sollers ST6 — от 2,63 млн рублей.
Контекст: падение спроса на новые автомобили
По данным главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, снижение продаж новых машин напрямую связано с экономической ситуацией:
- 63% россиян назвали главной причиной высокие банковские ставки.
- 43% указали на падение покупательской способности населения.
- 25% ждут возвращения мировых автобрендов и откладывают покупку.
Таким образом, пикапы остаются востребованными в первую очередь у тех, кто ищет практичный автомобиль за сравнительно небольшие деньги, но в целом рынок новых машин переживает непростое время.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru