Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего

сегодня в 13:35

Автоподписка вместо покупки: как россияне пересаживаются на машины по подписке

В России автоподписка становится полноценной альтернативой владению машиной. Сравнили условия крупнейших сервисов и подготовили гайд по выбору оптимального варианта.

Читать полностью »

сегодня в 13:14

Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Автостат прогнозирует падение продаж новых легковых авто в России по итогам 2025 года на 20%: рынок может составить 1,25 млн машин вместо 1,57 млн годом ранее.

Читать полностью »

сегодня в 13:04

Дешевле — значит популярнее: как Sandero обогнала Golf и Tiguan в Европе

Dacia Sandero стала самым продаваемым автомобилем в Европе в июле 2025 года. В тройке лидеров также Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross.

Читать полностью »

сегодня в 11:48

Конкуренция вынудила Tank сбросить цену: внедорожник дешевеет впервые

Tank снизил цены на внедорожник 300: все комплектации подешевели на 200 тыс. рублей. Теперь стоимость модели в России стартует от 4,15 млн.

Читать полностью »

сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью »

сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

Читать полностью »

сегодня в 11:30

Идеального привода не существует: каждый оборачивается компромиссом

Передний, задний или полный привод — какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы каждой схемы и объясняем, для каких условий лучше подходит каждый вариант.

Читать полностью »

сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

Читать полностью »