© commons.wikimedia.org by Christo is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего

Автоновости дня: названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года

Портал "Автоновости дня" опубликовал рейтинг самых дешёвых новых машин, которые можно купить в России в сентябре 2025 года.

Лидеры доступности

  1. Lada Granta (Standard) - от 750 тыс. руб.

  2. Lada Niva Legend (3-дверная) - от 1,05 млн руб.

  3. Lada Iskra - от 1,25 млн руб.

Дальше по списку

  1. Lada Niva Travel - от 1,31 млн руб.

  2. BAIC U5 Plus - от 1,39 млн руб.

  3. Lada Vesta - от 1,46 млн руб.

  4. Livan X3 Pro - от 1,48 млн руб.

  5. УАЗ Хантер - от 1,51 млн руб.

  6. Lada Largus - от 1,66 млн руб.

  7. JAC JS3 - от 1,68 млн руб.

Итог

Российские модели по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга, оставаясь самыми доступными на рынке. Среди иномарок в десятку вошли китайские бренды BAIC, Livan и JAC, которые закрепляются в сегменте бюджетных авто.

