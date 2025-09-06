Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего
Портал "Автоновости дня" опубликовал рейтинг самых дешёвых новых машин, которые можно купить в России в сентябре 2025 года.
Лидеры доступности
-
Lada Granta (Standard) - от 750 тыс. руб.
-
Lada Niva Legend (3-дверная) - от 1,05 млн руб.
-
Lada Iskra - от 1,25 млн руб.
Дальше по списку
-
Lada Niva Travel - от 1,31 млн руб.
-
BAIC U5 Plus - от 1,39 млн руб.
-
Lada Vesta - от 1,46 млн руб.
-
Livan X3 Pro - от 1,48 млн руб.
-
УАЗ Хантер - от 1,51 млн руб.
-
Lada Largus - от 1,66 млн руб.
-
JAC JS3 - от 1,68 млн руб.
Итог
Российские модели по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга, оставаясь самыми доступными на рынке. Среди иномарок в десятку вошли китайские бренды BAIC, Livan и JAC, которые закрепляются в сегменте бюджетных авто.
