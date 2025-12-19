Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
роботизированная коробка передач
роботизированная коробка передач
© Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:20

Эта машина с автоматом стоит как подержанная иномарка: но её всё равно сметают с салонов — вот почему

Цены на новые авто с АКП начинаются с двух миллионов рублей — Autonews

Покупка нового автомобиля с автоматической коробкой передач перед Новым годом стала для российских автолюбителей отдельным испытанием: бюджетные варианты почти исчезли, а цены уверенно держатся выше психологических отметок. Тем не менее на рынке все же остаются модели, которые можно отнести к самым доступным в своем сегменте. Об этом сообщает Autonews по итогам собственного исследования.

Где сегодня начинается "дешевый автомат"

Эксперты Autonews отмечают, что ценовой порог входа в сегмент новых автомобилей с автоматической трансмиссией в России фактически закрепился на уровне двух миллионов рублей. Именно с этой отметки начинаются самые доступные предложения, представленные в дилерских центрах перед новогодними праздниками.

Речь идет преимущественно о моделях, которые либо недавно появились на российском рынке, либо представляют собой адаптированные бренды, пришедшие на смену ушедшим производителям. Классические массовые иномарки с "автоматом" в более низком ценовом диапазоне сегодня практически отсутствуют.

Лидер рейтинга — Belgee S50

Первое место в списке самых дешевых новых автомобилей с АКП занял Belgee S50. Это седан китайского происхождения, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л. с., передним приводом и автоматической коробкой передач. Минимальная цена модели, по данным Autonews, составляет 2 млн рублей.

Эксперты указывают, что именно сочетание классического кузова, "автомата" и относительно умеренной стоимости позволило Belgee S50 возглавить рейтинг. Модель ориентирована на покупателей, для которых принципиально наличие автоматической трансмиссии при максимально сдержанном бюджете.

Solaris HS и KRS: адаптированные решения

На втором месте расположился Solaris HS — автомобиль под брендом, адаптированным специально для российского рынка. Он предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и классической автоматической коробкой передач. Стартовая цена составляет 2,1 млн рублей, что делает его одним из самых близких конкурентов лидера рейтинга.

Третью строчку занял Solaris KRS. Этот компактный кроссовер оснащается двигателем 1.6 (115 л. с.) и 6-ступенчатой АКПП. Его минимальная стоимость заметно выше — 2 397 000 рублей, однако модель все равно остается в числе самых доступных новых машин с "автоматом" на российском рынке.

Что показывает рынок перед праздниками

Рейтинг Autonews наглядно демонстрирует, что выбор автомобилей с автоматической коробкой передач в нижнем ценовом сегменте крайне ограничен. Фактически покупателю приходится выбирать между несколькими моделями, каждая из которых укладывается в диапазон от двух до двух с половиной миллионов рублей.

Эксперты подчеркивают, что эти предложения формируют новый "новогодний минимум" для автовладельцев, рассчитывающих на покупку нового автомобиля с АКП. Более доступных вариантов в официальной рознице на сегодняшний день рынок не предлагает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

После покупки авто рекомендуется повторно проверить машину на запреты и залоги — Авто Mail вчера в 13:12
После покупки авто многие совершают одну опасную ошибку — она всплывает уже через пару недель

Покупка автомобиля — не повод терять бдительность. Какие юридические и технические моменты важно проверить сразу после сделки, чтобы избежать проблем.

Читать полностью » Рынок подержанных авто не ждет стагнация — руководитель LEM Solution Ладушкин вчера в 13:06
Все ждали спада — вышло наоборот: что на самом деле происходит с подержанными авто

Автоэксперт назвал мифом прогнозы о стагнации рынка подержанных автомобилей и объяснил, почему сегмент машин с пробегом остается устойчивым.

Читать полностью » Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист вчера в 12:23
Эта фраза инспектора ГАИ — ловушка: ответ стоил мне штрафа в 5000 рублей

Вопрос "Почему нарушаем?" на посту часто звучит как ловушка: одно лишнее слово — и разговор идёт не в вашу пользу. Автоюрист объяснил, как отвечать.

Читать полностью » Цены на бензин в России снизились на 0.09 процента за неделю — Росстат вчера в 8:58
Дизель против бензина: почему на заправках началась настоящая ценовая гражданская война

Росстат зафиксировал небольшое снижение цен на бензин за неделю, но годовые цифры остаются высокими — особенно на фоне инфляции.

Читать полностью » Продажи подержанных автомобилей в ноябре выросли на 12% — Автостат вчера в 8:35
Секрет выбора: доступность против надёжности — какая марка побеждает в битве за подержанный авторынок

Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 12,2% за год, но в ноябре просели к октябрю — какие марки удерживают лидерство?

Читать полностью » Продажи новых авто в России упали на 17.8 за 11 месяцев — Автостат вчера в 8:26
Россияне нашли лазейку: как покупают Volkswagen и BMW, которых официально нет в стране

Российский авторынок теряет объёмы, но обретает новую модель: государство стимулирует сборку иностранных брендов, всё больше ориентируясь на китайский сценарий.

Читать полностью » Молодые водители попадают в аварии почти в 1,4 раза чаще — Демидов вчера в 7:30
Не нарушайте, а выживайте: 46% водителей назвали главного врага на дороге — и это не гаишник

Автомобилисты назвали главные причины ДТП в России и признались, какие риски на дороге пугают их больше всего.

Читать полностью » Низкая температура губит масло в АКПП зимой — руководитель СТО вчера в 6:10
Выбирался из сугроба с помощью раскачки? Теперь готовь деньги на ремонт коробки

Зимой автоматическая коробка особенно уязвима: привычные действия за рулём могут привести к серьёзным поломкам. В СТО напомнили о ключевых ошибках водителей.

Читать полностью »

Новости
Общество
Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь
Общество
Студенты МГСУ строят свой новый кампус вместе с Capital Group — пресс-служба НИУ МГСУ
Красота и здоровье
Какао защищает сосуды при сидячей работе — ученые Университета Бирмингема
Красота и здоровье
Жирный сыр снизил риск деменции на 13% — Neurology
Наука
Апноэ сна ускоряет старение сердца показали на модели — учёные
Мир
Отказ в сексе признали эмоциональным насилием в Гане — Ghana Web
ЮФО
Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza
Принудительную эвакуацию в подконтрольной ВСУ части ДНР объяснили военными причинами — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet