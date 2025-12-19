Эта машина с автоматом стоит как подержанная иномарка: но её всё равно сметают с салонов — вот почему

Покупка нового автомобиля с автоматической коробкой передач перед Новым годом стала для российских автолюбителей отдельным испытанием: бюджетные варианты почти исчезли, а цены уверенно держатся выше психологических отметок. Тем не менее на рынке все же остаются модели, которые можно отнести к самым доступным в своем сегменте. Об этом сообщает Autonews по итогам собственного исследования.

Где сегодня начинается "дешевый автомат"

Эксперты Autonews отмечают, что ценовой порог входа в сегмент новых автомобилей с автоматической трансмиссией в России фактически закрепился на уровне двух миллионов рублей. Именно с этой отметки начинаются самые доступные предложения, представленные в дилерских центрах перед новогодними праздниками.

Речь идет преимущественно о моделях, которые либо недавно появились на российском рынке, либо представляют собой адаптированные бренды, пришедшие на смену ушедшим производителям. Классические массовые иномарки с "автоматом" в более низком ценовом диапазоне сегодня практически отсутствуют.

Лидер рейтинга — Belgee S50

Первое место в списке самых дешевых новых автомобилей с АКП занял Belgee S50. Это седан китайского происхождения, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л. с., передним приводом и автоматической коробкой передач. Минимальная цена модели, по данным Autonews, составляет 2 млн рублей.

Эксперты указывают, что именно сочетание классического кузова, "автомата" и относительно умеренной стоимости позволило Belgee S50 возглавить рейтинг. Модель ориентирована на покупателей, для которых принципиально наличие автоматической трансмиссии при максимально сдержанном бюджете.

Solaris HS и KRS: адаптированные решения

На втором месте расположился Solaris HS — автомобиль под брендом, адаптированным специально для российского рынка. Он предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и классической автоматической коробкой передач. Стартовая цена составляет 2,1 млн рублей, что делает его одним из самых близких конкурентов лидера рейтинга.

Третью строчку занял Solaris KRS. Этот компактный кроссовер оснащается двигателем 1.6 (115 л. с.) и 6-ступенчатой АКПП. Его минимальная стоимость заметно выше — 2 397 000 рублей, однако модель все равно остается в числе самых доступных новых машин с "автоматом" на российском рынке.

Что показывает рынок перед праздниками

Рейтинг Autonews наглядно демонстрирует, что выбор автомобилей с автоматической коробкой передач в нижнем ценовом сегменте крайне ограничен. Фактически покупателю приходится выбирать между несколькими моделями, каждая из которых укладывается в диапазон от двух до двух с половиной миллионов рублей.

Эксперты подчеркивают, что эти предложения формируют новый "новогодний минимум" для автовладельцев, рассчитывающих на покупку нового автомобиля с АКП. Более доступных вариантов в официальной рознице на сегодняшний день рынок не предлагает.