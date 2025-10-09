Экономите на шкафе — платите здоровьем: эксперты раскрыли опасные материалы

В начале 2026 года россиян ждёт ощутимый рост цен на мебель и товары для дома — до 20%. Повышение связано с изменениями в Налоговом кодексе: увеличением НДС, новыми страховыми взносами для малого бизнеса и удорожанием логистики и кредитов. Уже в 2025 году рынок столкнулся с постепенным ростом себестоимости производства, и потребители всё чаще выбирают бюджетные варианты. Однако экономия на мебели не всегда безопасна. Основатель и генеральный директор компании STAVROS Андрей Рагозин в беседе с Дом Mail объяснил, когда покупка дешёвой мебели оправдана, а когда она несёт скрытые риски.

Почему мебель подорожает

Рост налоговой нагрузки и увеличение издержек на производство и транспортировку материалов ведут к удорожанию всей отрасли. В 2026 году на цену мебели повлияют:

повышение налога на добавленную стоимость (НДС);

введение обязательных страховых взносов для малого бизнеса;

подорожание комплектующих и фурнитуры;

рост ставок по кредитам для производителей.

Все эти факторы неизбежно скажутся на конечной стоимости мебели, особенно на сегменте среднего класса.

Серийная мебель: доступная, но компромиссная

"Наиболее выгодный с точки зрения стоимости вариант сегодня — серийная корпусная мебель: шкафы, комоды, столы, стеллажи, кровати, кухонные гарнитуры эконом-класса", — пояснил Андрей Рагозин.

Такая мебель производится массово и по упрощённым схемам. Производители экономят на фурнитуре, механизмах, петлях и доводчиках. Часто такие изделия ориентированы на гипермаркеты и маркетплейсы, где главным критерием становится минимальная цена.

Из чего делают дешёвую мебель

Бюджетные модели изготавливают в основном из ламинированного ДСП и МДФ.

"Основным компонентом этих материалов служат спрессованные древесные отходы, скрепленные синтетическими смолами, такими как формальдегидные или меламиновые", — отметил эксперт.

Для внешней отделки применяют поливинилхлорид (ПВХ) или пластик, а иногда — даже мебельный картон. Такая экономия делает мебель лёгкой и дешёвой, но при этом снижает её прочность и долговечность.

Фурнитура нередко поставляется из Китая — она дешёвая, но быстро выходит из строя. Замки заедают, петли провисают, а выдвижные ящики ломаются уже через несколько месяцев.

Главный риск — химия

Самая серьёзная опасность дешёвой мебели — выделение токсичных веществ.

"Главный риск связан с выделением ДСП и МДФ эконом-сегмента летучих органических соединений, в первую очередь формальдегида", — предупреждает Рагозин.

Формальдегид — летучее вещество, способное вызывать раздражение слизистых, кашель, головные боли и аллергические реакции. При длительном воздействии он влияет на дыхательную систему и может стать фактором хронических заболеваний. Особенно опасно наличие таких веществ в спальнях и детских комнатах, где человек проводит много времени.

Кроме того, дешёвое покрытие часто имеет острые края и может стать причиной мелких травм или порезов.

Сравнение: дешёвая и качественная мебель