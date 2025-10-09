Экономите на шкафе — платите здоровьем: эксперты раскрыли опасные материалы
В начале 2026 года россиян ждёт ощутимый рост цен на мебель и товары для дома — до 20%. Повышение связано с изменениями в Налоговом кодексе: увеличением НДС, новыми страховыми взносами для малого бизнеса и удорожанием логистики и кредитов. Уже в 2025 году рынок столкнулся с постепенным ростом себестоимости производства, и потребители всё чаще выбирают бюджетные варианты. Однако экономия на мебели не всегда безопасна. Основатель и генеральный директор компании STAVROS Андрей Рагозин в беседе с Дом Mail объяснил, когда покупка дешёвой мебели оправдана, а когда она несёт скрытые риски.
Почему мебель подорожает
Рост налоговой нагрузки и увеличение издержек на производство и транспортировку материалов ведут к удорожанию всей отрасли. В 2026 году на цену мебели повлияют:
-
повышение налога на добавленную стоимость (НДС);
-
введение обязательных страховых взносов для малого бизнеса;
-
подорожание комплектующих и фурнитуры;
-
рост ставок по кредитам для производителей.
Все эти факторы неизбежно скажутся на конечной стоимости мебели, особенно на сегменте среднего класса.
Серийная мебель: доступная, но компромиссная
"Наиболее выгодный с точки зрения стоимости вариант сегодня — серийная корпусная мебель: шкафы, комоды, столы, стеллажи, кровати, кухонные гарнитуры эконом-класса", — пояснил Андрей Рагозин.
Такая мебель производится массово и по упрощённым схемам. Производители экономят на фурнитуре, механизмах, петлях и доводчиках. Часто такие изделия ориентированы на гипермаркеты и маркетплейсы, где главным критерием становится минимальная цена.
Из чего делают дешёвую мебель
Бюджетные модели изготавливают в основном из ламинированного ДСП и МДФ.
"Основным компонентом этих материалов служат спрессованные древесные отходы, скрепленные синтетическими смолами, такими как формальдегидные или меламиновые", — отметил эксперт.
Для внешней отделки применяют поливинилхлорид (ПВХ) или пластик, а иногда — даже мебельный картон. Такая экономия делает мебель лёгкой и дешёвой, но при этом снижает её прочность и долговечность.
Фурнитура нередко поставляется из Китая — она дешёвая, но быстро выходит из строя. Замки заедают, петли провисают, а выдвижные ящики ломаются уже через несколько месяцев.
Главный риск — химия
Самая серьёзная опасность дешёвой мебели — выделение токсичных веществ.
"Главный риск связан с выделением ДСП и МДФ эконом-сегмента летучих органических соединений, в первую очередь формальдегида", — предупреждает Рагозин.
Формальдегид — летучее вещество, способное вызывать раздражение слизистых, кашель, головные боли и аллергические реакции. При длительном воздействии он влияет на дыхательную систему и может стать фактором хронических заболеваний. Особенно опасно наличие таких веществ в спальнях и детских комнатах, где человек проводит много времени.
Кроме того, дешёвое покрытие часто имеет острые края и может стать причиной мелких травм или порезов.
Сравнение: дешёвая и качественная мебель
|Критерий
|Эконом-сегмент
|Средний и премиум-сегмент
|Материал
|ДСП, МДФ с формальдегидом
|Массив дерева, шпон, экологичные плиты
|Фурнитура
|Китайская, низкого качества
|Европейская или отечественная премиум-фурнитура
|Срок службы
|2-5 лет
|10-20 лет
|Безопасность
|Возможны токсичные выделения
|Экологически чистые материалы
|Цена
|Низкая
|Выше, но оправдана качеством
Когда дешёвая мебель оправдана
"В некоторых случаях покупка самой дешевой мебели может быть оправдана", — говорит Рагозин.
Бюджетные изделия подойдут для:
-
временного жилья или съёмных квартир;
-
дач и загородных домов, где мебель используется нерегулярно;
-
складских и подсобных помещений;
-
офисов, где важна функциональность, а не эстетика.
В этих случаях дешевизна оправдана, ведь мебель используется неинтенсивно и не влияет на здоровье.
Где экономить нельзя
Если речь идёт о спальне, детской, кухне или рабочем кабинете, специалисты советуют не гнаться за низкой ценой. Здесь важна не только эстетика, но и безопасность.
"Лучший выбор — изделия из массива дерева и натуральных материалов. Да, это обойдется дороже, но такая мебель прослужит дольше, а главное — не навредит здоровью", — подчеркнул Рагозин.
Натуральные материалы не выделяют вредных веществ и со временем не деформируются.
Советы шаг за шагом: как выбрать безопасную мебель
-
Проверяйте маркировку. У безопасных изделий должна быть отметка Е0 или Е1 — низкий уровень формальдегида.
-
Запрашивайте сертификаты. Серьёзные производители предоставляют документы о соответствии стандартам.
-
Осматривайте торцы и кромки. Если на срезах видны сколы, смола или запах химии — от покупки лучше отказаться.
-
Проветривайте новую мебель. После сборки оставьте окна открытыми на несколько дней.
-
Выбирайте проверенные бренды. Репутация производителя — гарантия безопасности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка дешёвой мебели для спальни.
Последствие: Выделение токсичных веществ, ухудшение самочувствия.
Альтернатива: Мебель из массива или сертифицированного МДФ.
-
Ошибка: Экономия на фурнитуре.
Последствие: Поломки, травмы.
Альтернатива: Проверенные бренды с гарантией.
-
Ошибка: Игнорирование запаха химии после покупки.
Последствие: Аллергические реакции.
Альтернатива: Тщательная проверка и проветривание.
Мифы и правда
-
Миф: ДСП и МДФ всегда вредны.
Правда: Безопасными считаются материалы класса Е0 и Е1 — они разрешены для детской мебели.
-
Миф: Натуральное дерево не требует ухода.
Правда: Дерево долговечно, но нуждается в пропитке и защите от влаги.
-
Миф: Импортная мебель всегда качественнее отечественной.
Правда: Российские производители выпускают конкурентоспособные и безопасные модели.
FAQ
Как определить качество мебели в магазине?
Обратите внимание на запах, ровность поверхности, качество кромок и плавность открывания ящиков.
Что делать, если новая мебель пахнет химией?
Проветривать помещение несколько дней и избегать длительного нахождения рядом.
Можно ли купить качественную мебель недорого?
Да, если выбрать простую конструкцию без лишнего декора, но с качественными материалами.
Нужна ли гарантия на мебель?
Обязательно: срок гарантии подтверждает ответственность производителя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru