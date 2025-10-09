Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современное дизайнерское кресло
Современное дизайнерское кресло
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:16

Экономите на шкафе — платите здоровьем: эксперты раскрыли опасные материалы

Эксперт Андрей Рагозин предупредил о росте цен на мебель в 2026 году до 20%

В начале 2026 года россиян ждёт ощутимый рост цен на мебель и товары для дома — до 20%. Повышение связано с изменениями в Налоговом кодексе: увеличением НДС, новыми страховыми взносами для малого бизнеса и удорожанием логистики и кредитов. Уже в 2025 году рынок столкнулся с постепенным ростом себестоимости производства, и потребители всё чаще выбирают бюджетные варианты. Однако экономия на мебели не всегда безопасна. Основатель и генеральный директор компании STAVROS Андрей Рагозин в беседе с Дом Mail объяснил, когда покупка дешёвой мебели оправдана, а когда она несёт скрытые риски.

Почему мебель подорожает

Рост налоговой нагрузки и увеличение издержек на производство и транспортировку материалов ведут к удорожанию всей отрасли. В 2026 году на цену мебели повлияют:

  • повышение налога на добавленную стоимость (НДС);

  • введение обязательных страховых взносов для малого бизнеса;

  • подорожание комплектующих и фурнитуры;

  • рост ставок по кредитам для производителей.

Все эти факторы неизбежно скажутся на конечной стоимости мебели, особенно на сегменте среднего класса.

Серийная мебель: доступная, но компромиссная

"Наиболее выгодный с точки зрения стоимости вариант сегодня — серийная корпусная мебель: шкафы, комоды, столы, стеллажи, кровати, кухонные гарнитуры эконом-класса", — пояснил Андрей Рагозин.

Такая мебель производится массово и по упрощённым схемам. Производители экономят на фурнитуре, механизмах, петлях и доводчиках. Часто такие изделия ориентированы на гипермаркеты и маркетплейсы, где главным критерием становится минимальная цена.

Из чего делают дешёвую мебель

Бюджетные модели изготавливают в основном из ламинированного ДСП и МДФ.

"Основным компонентом этих материалов служат спрессованные древесные отходы, скрепленные синтетическими смолами, такими как формальдегидные или меламиновые", — отметил эксперт.

Для внешней отделки применяют поливинилхлорид (ПВХ) или пластик, а иногда — даже мебельный картон. Такая экономия делает мебель лёгкой и дешёвой, но при этом снижает её прочность и долговечность.

Фурнитура нередко поставляется из Китая — она дешёвая, но быстро выходит из строя. Замки заедают, петли провисают, а выдвижные ящики ломаются уже через несколько месяцев.

Главный риск — химия

Самая серьёзная опасность дешёвой мебели — выделение токсичных веществ.

"Главный риск связан с выделением ДСП и МДФ эконом-сегмента летучих органических соединений, в первую очередь формальдегида", — предупреждает Рагозин.

Формальдегид — летучее вещество, способное вызывать раздражение слизистых, кашель, головные боли и аллергические реакции. При длительном воздействии он влияет на дыхательную систему и может стать фактором хронических заболеваний. Особенно опасно наличие таких веществ в спальнях и детских комнатах, где человек проводит много времени.

Кроме того, дешёвое покрытие часто имеет острые края и может стать причиной мелких травм или порезов.

Сравнение: дешёвая и качественная мебель

Критерий Эконом-сегмент Средний и премиум-сегмент
Материал ДСП, МДФ с формальдегидом Массив дерева, шпон, экологичные плиты
Фурнитура Китайская, низкого качества Европейская или отечественная премиум-фурнитура
Срок службы 2-5 лет 10-20 лет
Безопасность Возможны токсичные выделения Экологически чистые материалы
Цена Низкая Выше, но оправдана качеством

Когда дешёвая мебель оправдана

"В некоторых случаях покупка самой дешевой мебели может быть оправдана", — говорит Рагозин.

Бюджетные изделия подойдут для:

  • временного жилья или съёмных квартир;

  • дач и загородных домов, где мебель используется нерегулярно;

  • складских и подсобных помещений;

  • офисов, где важна функциональность, а не эстетика.

В этих случаях дешевизна оправдана, ведь мебель используется неинтенсивно и не влияет на здоровье.

Где экономить нельзя

Если речь идёт о спальне, детской, кухне или рабочем кабинете, специалисты советуют не гнаться за низкой ценой. Здесь важна не только эстетика, но и безопасность.

"Лучший выбор — изделия из массива дерева и натуральных материалов. Да, это обойдется дороже, но такая мебель прослужит дольше, а главное — не навредит здоровью", — подчеркнул Рагозин.

Натуральные материалы не выделяют вредных веществ и со временем не деформируются.

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасную мебель

  1. Проверяйте маркировку. У безопасных изделий должна быть отметка Е0 или Е1 — низкий уровень формальдегида.

  2. Запрашивайте сертификаты. Серьёзные производители предоставляют документы о соответствии стандартам.

  3. Осматривайте торцы и кромки. Если на срезах видны сколы, смола или запах химии — от покупки лучше отказаться.

  4. Проветривайте новую мебель. После сборки оставьте окна открытыми на несколько дней.

  5. Выбирайте проверенные бренды. Репутация производителя — гарантия безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка дешёвой мебели для спальни.
    Последствие: Выделение токсичных веществ, ухудшение самочувствия.
    Альтернатива: Мебель из массива или сертифицированного МДФ.

  • Ошибка: Экономия на фурнитуре.
    Последствие: Поломки, травмы.
    Альтернатива: Проверенные бренды с гарантией.

  • Ошибка: Игнорирование запаха химии после покупки.
    Последствие: Аллергические реакции.
    Альтернатива: Тщательная проверка и проветривание.

Мифы и правда

  • Миф: ДСП и МДФ всегда вредны.
    Правда: Безопасными считаются материалы класса Е0 и Е1 — они разрешены для детской мебели.

  • Миф: Натуральное дерево не требует ухода.
    Правда: Дерево долговечно, но нуждается в пропитке и защите от влаги.

  • Миф: Импортная мебель всегда качественнее отечественной.
    Правда: Российские производители выпускают конкурентоспособные и безопасные модели.

FAQ

Как определить качество мебели в магазине?
Обратите внимание на запах, ровность поверхности, качество кромок и плавность открывания ящиков.

Что делать, если новая мебель пахнет химией?
Проветривать помещение несколько дней и избегать длительного нахождения рядом.

Можно ли купить качественную мебель недорого?
Да, если выбрать простую конструкцию без лишнего декора, но с качественными материалами.

Нужна ли гарантия на мебель?
Обязательно: срок гарантии подтверждает ответственность производителя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как избавиться от голубей на балконе: простые и безопасные способы вчера в 21:50
Сетки, блики и шум: простая инструкция, как прогнать голубей навсегда

Голуби снова выбрали ваш балкон для жизни? Рассказываем, почему они прилетают, какие способы отпугивания работают на практике и как гуманно защитить своё пространство.

Читать полностью » Стирка пуховика в стиральной машине: пошаговая инструкция и советы по сушке вчера в 21:46
Чистая вода, мячики и терпение: три секрета идеальной стирки пуховика

Постирать пуховик — не так страшно, если знать нюансы. Рассказываем, как выбрать средство, режим, температуру и почему без теннисных мячей не обойтись.

Читать полностью » Инструкция по очистке стиральной машины от запаха, грязи и плесени вчера в 21:42
Плесень, мыло и накипь: что на самом деле прячется в барабане стиралки

Из стиральной машины пахнет сыростью или плесенью? Разбираем, почему это происходит, какие места нужно чистить и как быстро вернуть машинке свежесть.

Читать полностью » Сушильная машина для дома: комфорт, экономия времени и чистота белья вчера в 21:39
Пять причин, почему сушилка экономит не только время, но и нервы

Сушильная машина экономит время и делает вещи мягче, чем после стирки. Рассказываем, почему она должна появиться в каждом доме и чем отличается от «2 в 1».

Читать полностью » Эксперты: заморозка продуктов предотвращает появление пищевой моли вчера в 21:35
Двое суток холода — и ни одной личинки: секрет идеальной чистоты в кладовке

Один незаметный шаг при хранении продуктов может избавить вас от пищевой моли навсегда. Узнайте, что это за приём и как он работает на практике.

Читать полностью » Щенок в доме: как защитить мебель, полы и вещи от погрома вчера в 21:35
Обои, обувь, цветы: как выжить в одной квартире с маленьким щенком

Щенок — это радость и хаос. Рассказываем, как подготовить дом к появлению питомца: от защиты мебели и полов до безопасных игрушек и бытовых хитростей.

Читать полностью » Мокрицы в ванной и на кухне: почему появляются и как вывести самостоятельно вчера в 21:28
Чем чище квартира, тем заманчивее для мокриц: неожиданный эффект уборки

Мокрицы могут появиться даже в идеально чистой квартире. Рассказываем, почему это происходит, где они прячутся и как избавиться от них безопасно и навсегда.

Читать полностью » Пошаговая чистка компьютера: чем и как безопасно удалить пыль из системного блока вчера в 21:22
Как почистить компьютер от пыли и не спалить его: пошаговый гайд для начинающих

Компьютер греется и шумит? Возможно, он просто запылился. Рассказываем, как самостоятельно очистить ПК от пыли, не повредив детали и не потеряв гарантию.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом
Авто и мото
Эксперты назвали главные ошибки водителей и пешеходов, ведущие к ДТП
Питомцы
Ветеринар Коста: короткошерстных собак достаточно мыть раз в 2–4 недели
Садоводство
Лаванда, базилик и чеснок создают природный барьер от насекомых
Спорт и фитнес
Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования
Садоводство
Учёные подтвердили: тимьян, душица и петрушка способны зимовать в открытом грунте
Культура и шоу-бизнес
Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства
Туризм
Листвянка - ворота к Байкалу: история, достопримечательности и туристические маршруты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet