Покупай вовремя: как я экономлю на перелётах с помощью простого правила

Каждый, кто хоть раз искал билеты, замечал: цена может меняться за считаные часы. Я много лет путешествую и научился подмечать закономерности. Уловив правильное время, можно реально сэкономить.

За сколько покупать заранее

Оптимальный срок зависит от направления. По России выгоднее всего брать за 1-2 месяца, на международные рейсы — за 2-3 месяца. Если ждать дольше, ближе к дате вылета билеты обычно дорожают.

Лучшие дни недели

Я заметил, что самые низкие цены чаще появляются во вторник и среду. На выходных авиакомпании поднимают цены, так как спрос выше. Поэтому привычка проверять билеты среди недели реально помогает экономить.

Время суток

Цены могут меняться даже в течение дня. Утром и вечером, когда люди активнее ищут билеты, они дороже. Я стараюсь проверять ночью или ранним утром — разница иногда достигает 10-15%.

Лоукостеры и акции

Если речь о лоукостерах, то у них действуют другие правила: выгоднее всего покупать билеты в день открытия продаж. Потом цена только растёт. Я однажды взял билет в Европу в два раза дешевле просто потому, что купил его в первый же день.

Гибкость в датах

Ещё один важный момент — не цепляться за конкретный день. Когда я проверяю билеты на неделю вперёд или назад, экономия может составить до 30%. Иногда выгоднее улететь на день позже и спокойно переночевать в городе вылета.

Личный вывод

Выгодное время для покупки билета — это баланс: заранее, но не слишком рано. Проверяйте цены среди недели, выбирайте гибкие даты и не бойтесь искать ночью. Этот набор правил не раз спасал мне бюджет и позволял летать чаще.