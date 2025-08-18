Лайфхаки: время, когда билеты на самолет становятся выгоднее

Я заметил, что цена на один и тот же рейс может меняться в разы. Один раз я купил билет за 5000 рублей, а через день он стоил уже 12 тысяч. Со временем я выработал систему и понял, когда действительно выгоднее покупать.

Оптимальные сроки покупки

Для внутренних рейсов в России лучшие цены обычно бывают за 30-45 дней до вылета. Для международных перелётов — за 2-3 месяца. Это время, когда авиакомпании уже открыли продажи, но ещё не подняли цены из-за спроса.

День недели имеет значение

По моему опыту, самые дешёвые билеты появляются в начале недели — во вторник и среду. В эти дни меньше корпоративных бронирований и выше шанс найти хорошую цену. Несколько раз я проверял: та же дата перелёта, купленная во вторник, обходилась дешевле, чем если покупать в пятницу.

Ночное бронирование

Пару раз я ловил выгодные билеты поздно ночью. Авиакомпании обновляют тарифы, и именно в эти часы можно застать краткосрочные скидки. Не всегда работает, но однажды так я сэкономил почти треть стоимости.

Сезон и праздники

Цены резко растут на каникулы, майские и новогодние даты. Здесь правило одно: чем раньше покупаешь, тем дешевле. Зато на межсезонье (осень, ранняя весна) билеты можно брать ближе к дате и всё равно попасть на хорошую цену.

Агрегаторы и подписки

Я использую агрегаторы с функцией "уведомления о цене". Один раз они спасли меня: я планировал поездку в Стамбул, цена была 20 тысяч, но через неделю пришло уведомление — 12 тысяч. Я купил сразу и не пожалел.

Личный вывод

Билеты — это игра на время. Чем больше гибкости в датах и аэропортах, тем выше шанс улететь дёшево. Для коротких поездок я теперь всегда держу в голове "окно" в пару месяцев и подписку на снижение цены. Именно так получаются самые выгодные перелёты.