Пять автомобилей до 350 тысяч, которые честно служат годами

Можно ли сегодня найти автомобиль за 350 тысяч рублей, который не станет головной болью и будет честно служить своему владельцу? В эпоху стремительно растущих цен этот вопрос звучит почти как вызов. Однако опытные автомеханики уверяют: даже при скромном бюджете реально подобрать достойный вариант.

В интервью порталу naavtotrasse.ru специалист составил список из пяти машин, которые остаются надёжными, экономичными и вполне удобными в повседневной эксплуатации.

Lada Granta — проверенная классика

Начнём с самого очевидного кандидата — Lada Granta. Эта модель, появившаяся в начале 2010-х, быстро завоевала статус народного автомобиля. Простота конструкции, дешёвые запчасти и невысокие расходы на обслуживание сделали её настоящим спасением для тех, кто ищет "рабочую лошадку". Даже экземпляры с пробегом 150-200 тысяч километров 2011–2013 годов часто находятся в хорошем состоянии.

Daewoo Matiz — малыш для города

Совсем другой подход демонстрирует компактный Daewoo Matiz. Машина кажется игрушечной, но именно её охотно берут курьеры и те, кому нужно шустро передвигаться по пробкам. Автомобиль экономичен, легко помещается на тесных парковках и не требует дорогого обслуживания. За 350 тысяч реально найти экземпляр 2006-2008 годов в ухоженном состоянии.

Renault Symbol — надёжность на годы

Третьим в списке идёт Renault Symbol, автомобиль для тех, кто хочет получить "больше машины за те же деньги". Он просторнее Matiz и не так прост, как Granta. При этом его моторы и коробки славятся выносливостью: пробеги в 400-500 тысяч километров без капитального ремонта — вполне реальность. На вторичном рынке за обозначенный бюджет чаще всего встречаются машины 2006-2008 годов выпуска.

Hyundai Accent — сбалансированный вариант

Немало положительных отзывов заслуживает и Hyundai Accent. Эта модель считается одной из самых неприхотливых в своём классе: двигатель и коробка служат долго, подвеска не боится российских дорог. Разумеется, речь идёт о скромных комплектациях и, как правило, о механической коробке. Но за 350 тысяч можно рассчитывать на машины 2008-2010 годов, которые до сих пор остаются надёжными спутниками.

Ford Focus — комфорт, но с нюансами

Замыкает список Ford Focus. По уровню оснащения и комфорта он обгоняет всех конкурентов из этого перечня, но есть и обратная сторона. Найти придётся авто постарше: чаще всего на рынке встречаются машины 2003-2005 годов первого поколения. Они уже требуют внимательного подхода к технической части и готовы преподнести сюрпризы. Зато за рулём Focus до сих пор ощущается, что это автомобиль на класс выше, чем остальные из списка.