Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
© Wikipedia by Corvettec6r is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:39

Пять автомобилей до 350 тысяч, которые честно служат годами

Автомеханики назвали надёжные автомобили до 350 тысяч рублей

Можно ли сегодня найти автомобиль за 350 тысяч рублей, который не станет головной болью и будет честно служить своему владельцу? В эпоху стремительно растущих цен этот вопрос звучит почти как вызов. Однако опытные автомеханики уверяют: даже при скромном бюджете реально подобрать достойный вариант.

В интервью порталу naavtotrasse.ru специалист составил список из пяти машин, которые остаются надёжными, экономичными и вполне удобными в повседневной эксплуатации.

Lada Granta — проверенная классика

Начнём с самого очевидного кандидата — Lada Granta. Эта модель, появившаяся в начале 2010-х, быстро завоевала статус народного автомобиля. Простота конструкции, дешёвые запчасти и невысокие расходы на обслуживание сделали её настоящим спасением для тех, кто ищет "рабочую лошадку". Даже экземпляры с пробегом 150-200 тысяч километров 2011–2013 годов часто находятся в хорошем состоянии.

Daewoo Matiz — малыш для города

Совсем другой подход демонстрирует компактный Daewoo Matiz. Машина кажется игрушечной, но именно её охотно берут курьеры и те, кому нужно шустро передвигаться по пробкам. Автомобиль экономичен, легко помещается на тесных парковках и не требует дорогого обслуживания. За 350 тысяч реально найти экземпляр 2006-2008 годов в ухоженном состоянии.

Renault Symbol — надёжность на годы

Третьим в списке идёт Renault Symbol, автомобиль для тех, кто хочет получить "больше машины за те же деньги". Он просторнее Matiz и не так прост, как Granta. При этом его моторы и коробки славятся выносливостью: пробеги в 400-500 тысяч километров без капитального ремонта — вполне реальность. На вторичном рынке за обозначенный бюджет чаще всего встречаются машины 2006-2008 годов выпуска.

Hyundai Accent — сбалансированный вариант

Немало положительных отзывов заслуживает и Hyundai Accent. Эта модель считается одной из самых неприхотливых в своём классе: двигатель и коробка служат долго, подвеска не боится российских дорог. Разумеется, речь идёт о скромных комплектациях и, как правило, о механической коробке. Но за 350 тысяч можно рассчитывать на машины 2008-2010 годов, которые до сих пор остаются надёжными спутниками.

Ford Focus — комфорт, но с нюансами

Замыкает список Ford Focus. По уровню оснащения и комфорта он обгоняет всех конкурентов из этого перечня, но есть и обратная сторона. Найти придётся авто постарше: чаще всего на рынке встречаются машины 2003-2005 годов первого поколения. Они уже требуют внимательного подхода к технической части и готовы преподнести сюрпризы. Зато за рулём Focus до сих пор ощущается, что это автомобиль на класс выше, чем остальные из списка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Когда стоит продать автомобиль: советы от специалистов по ремонту вчера в 23:29

Как избежать ненужных расходов: 4 причины продать автомобиль сейчас

Автомеханик назвал 4 неисправности, после которых от машины лучше избавиться. Узнайте, когда ремонт становится невыгодным и почему стоит задуматься о продаже старого автомобиля.

Читать полностью » ГИБДД использует новые технологии для обнаружения пьяных водителей: подробности вчера в 23:24

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей: полезные советы для автолюбителей

Как инспекторы ГАИ выявляют пьяных водителей среди тысяч машин? Капитан полиции раскрыл секреты, которые помогают находить нарушителей. Узнайте, какие методы используют патрульные и почему не стоит садиться за руль в нетрезвом виде.

Читать полностью » Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД вчера в 22:26

Штраф за одно слово: как общение с инспектором может стать дорогостоящим

Узнайте, как избежать штрафа от ГАИ, следуя простым советам автоюриста. Правильные ответы и спокойствие помогут вам избежать неприятностей на дороге.

Читать полностью » ГАИ предупреждает о запрете обгона на встречной полосе в условиях повышенной опасности вчера в 22:21

Опасный манёвр: обгон на встречной полосе под прицелом ГАИ

Обгон "гуськом" — распространённый, но опасный манёвр на загородных трассах. Почему он может лишить вас прав и как правильно выполнять обгон, чтобы избежать штрафов? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Эксперты: ввоз автомобилей из Белоруссии в Россию стал экономически невыгодным вчера в 21:10

Машины в Белоруссии дешевле на миллион, но есть причина, почему россиянам это не помогает

Автомобили в Белоруссии дешевле на миллион, но новые правила в России сводят выгоду к нулю. Почему импорт машин стал невыгодным для частных покупателей?

Читать полностью » Цена на электроседан Amberauto A5 в России снизилась с 2,3 до 1,6 млн рублей вчера в 20:07

700 тысяч сгорают на глазах: в России обрушили цену на Amberauto A5

Amberauto A5 в России резко подешевел: скидка почти 700 тысяч рублей делает электроседан с запасом хода 520 км неожиданно доступным.

Читать полностью » Volkswagen Sagitar L 2026 выйдет в Китае 30 августа вчера в 19:04

Автомобиль, который мы знали как Jetta, возвращается — но в совершенно ином облике

Обновленный Volkswagen Sagitar L выходит в Китае 30 августа: новый дизайн, скрытые ручки, 15-дюймовый экран и двигатель 1.5 TSI. Но будет ли он в России?

Читать полностью » Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа вчера в 18:01

Секунда до сотни и клетка безопасности: что скрывает лимитированная версия SU7 Ultra

Xiaomi готовит сенсацию: в Чэнду покажут SU7 Ultra Nurburgring Edition — электроболид с 1548 л.с., ограниченной серией и ценой в 814 900 юаней.

Читать полностью »

Новости
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Наука и технологии

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс с бегом и толчками рассчитан на выполнение за 5–6 минут
Спорт и фитнес

Сэм Чан назвал пять упражнений для укрепления рук и корпуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru