Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей

В ХМАО продаётся свыше 150 дач по цене до 300 тысяч рублей

В Югре сегодня можно найти дачу дешевле автомобиля. По данным онлайн-сервисов объявлений, больше всего доступных объектов сосредоточено в окрестностях Нижневартовска - здесь продаётся свыше 40% загородной недвижимости стоимостью до 300 тысяч рублей.

Картина по регионам

  • В сентябре в ХМАО выставлено на продажу более 150 дач по цене до 300 тысяч.

  • Около 65 из них находятся в районе Нижневартовска.

  • В других крупных городах — Ханты-Мансийске и Нефтеюганске - предложения также встречаются, но в меньших объёмах.

  • В Сургуте такие варианты — редкость.

  • Среди небольших муниципалитетов наиболее активны рынки в Мегионе, Урае, Югорске, Лангепасе и Белоярском.

Что продают за 100-300 тысяч

  • Самые дешёвые участки за 100 тысяч рублей чаще всего идут без построек или с заброшенными домиками.

  • Дачи с ценником ближе к 300 тысячам обычно имеют дома, но они либо нуждаются в капитальном ремонте, либо расположены в неудобных районах.

Для сравнения: земля под ИЖС

Если говорить о строительных участках, то цены совсем другие. Летом средняя стоимость участков под ИЖС в ХМАО составляла от 2 млн рублей, а сотка земли — от 55 тысяч рублей.

