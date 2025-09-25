Дача на сдачу: что продают в Югре за 100–300 тысяч рублей
В Югре сегодня можно найти дачу дешевле автомобиля. По данным онлайн-сервисов объявлений, больше всего доступных объектов сосредоточено в окрестностях Нижневартовска - здесь продаётся свыше 40% загородной недвижимости стоимостью до 300 тысяч рублей.
Картина по регионам
-
В сентябре в ХМАО выставлено на продажу более 150 дач по цене до 300 тысяч.
-
Около 65 из них находятся в районе Нижневартовска.
-
В других крупных городах — Ханты-Мансийске и Нефтеюганске - предложения также встречаются, но в меньших объёмах.
-
В Сургуте такие варианты — редкость.
-
Среди небольших муниципалитетов наиболее активны рынки в Мегионе, Урае, Югорске, Лангепасе и Белоярском.
Что продают за 100-300 тысяч
-
Самые дешёвые участки за 100 тысяч рублей чаще всего идут без построек или с заброшенными домиками.
-
Дачи с ценником ближе к 300 тысячам обычно имеют дома, но они либо нуждаются в капитальном ремонте, либо расположены в неудобных районах.
Для сравнения: земля под ИЖС
Если говорить о строительных участках, то цены совсем другие. Летом средняя стоимость участков под ИЖС в ХМАО составляла от 2 млн рублей, а сотка земли — от 55 тысяч рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru