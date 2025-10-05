Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Areaseven is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:49

Китайцы отобрали дорогу у кроссоверов: самые дешёвые минивэны удивили даже скептиков

Названы самые доступные минивэны в России в октябре 2025 года — рейтинг портала "Автоновости дня"

Путешествия с большой семьёй или компанией друзей требуют автомобиля, который сочетает простор, комфорт и экономичность. Именно поэтому минивэны снова набирают популярность: они практичны, вместительны и часто стоят меньше, чем крупные кроссоверы. Портал "Автоновости дня" представил рейтинг самых доступных минивэнов в России по состоянию на октябрь 2025 года — и результаты оказались неожиданными.

Самые дешёвые минивэны: кто вошёл в топ

Лидером рейтинга стал BAW MPV. Этот китайский минивэн вмещает до семи пассажиров и оснащается бензиновым двигателем. После сентябрьского повышения цен его стоимость стартует с отметки 2,75 млн рублей. При этом автомобиль отличается простым, но функциональным интерьером и лаконичным дизайном, который придётся по вкусу тем, кто ценит практичность.

На втором месте — Forthing Yacht. Этот представитель китайского автопрома стоит от 3,4 млн рублей и привлекает внимание современным внешним видом, обилием мультимедийных функций и высоким уровнем комфорта. В салоне предусмотрено всё для долгих поездок — от регулировки кресел до продуманной шумоизоляции.

Третью позицию занимает Haima 7X. Минивэн продаётся по цене от 3,6 млн рублей и считается одним из самых сбалансированных вариантов по соотношению "цена — оснащение". Его отличают стильный дизайн, цифровая панель приборов и богатый набор систем безопасности.

Электрические и гибридные решения

На четвёртой строчке расположился Evolute i-VAN — электромобиль российского производства. Его цена начинается с 3,62 млн рублей. Несмотря на то что стоимость выше, чем у бензиновых конкурентов, модель выделяется экологичностью и низкими затратами на обслуживание. Запас хода на одном заряде достигает примерно 420 км, что делает его привлекательным для городских поездок и корпоративного использования.

Далее идёт Forthing M7. Этот минивэн уже из более высокого сегмента: стартовая цена — 5,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получает просторный салон, возможность трансформации сидений, премиальные материалы отделки и продвинутые системы помощи водителю.

Завершает топ GAC M8 — один из самых дорогих минивэнов в России, его стоимость начинается от 6 млн рублей. Но за эти деньги производитель предлагает роскошь бизнес-класса: мягкую подвеску, адаптивный круиз-контроль, вентилируемые кресла и современный дизайн салона.

Сравнение популярных моделей

Модель Тип двигателя Вместимость Базовая цена (₽) Особенности
BAW MPV бензиновый 7 мест от 2,75 млн Простота, надёжность
Forthing Yacht бензиновый 7 мест от 3,4 млн Комфорт, мультимедиа
Haima 7X бензиновый 7 мест от 3,6 млн Современный дизайн
Evolute i-VAN электрический 7 мест от 3,62 млн Экономия на топливе
Forthing M7 гибридный 7 мест от 5,5 млн Премиум-сегмент
GAC M8 бензиновый 7 мест от 6 млн Роскошь и технологии

Как выбрать минивэн под свои задачи

  1. Определите назначение. Если вы планируете использовать автомобиль для семейных поездок, подойдёт BAW MPV или Haima 7X.

  2. Для деловых поездок и комфортных путешествий лучше рассмотреть Forthing M7 или GAC M8.

  3. Если важна экологичность и низкие эксплуатационные расходы — Evolute i-VAN станет разумным выбором.

  4. Обратите внимание на трансформацию салона: возможность сложить или снять сиденья добавит универсальности.

  5. Проверяйте наличие сервисов в вашем регионе — у китайских брендов сеть обслуживания пока развита неравномерно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка слишком мощного и дорогого минивэна "на вырост".
→ Последствие: переплата за топливный расход и обслуживание.
→ Альтернатива: выбрать более экономичный BAW MPV или Haima 7X.

• Ошибка: игнорирование доступности запчастей.
→ Последствие: длительный простой при ремонте.
→ Альтернатива: уточнять у дилера наличие комплектующих заранее.

• Ошибка: недооценка электроавтомобилей.
→ Последствие: упущенная выгода от низкой стоимости владения.
→ Альтернатива: рассмотреть Evolute i-VAN как компромисс между экологией и практичностью.

А что если нужен минивэн для бизнеса?

Многие компании используют минивэны как корпоративный транспорт или для туристических перевозок. Здесь особенно важны надёжность, экономичность и вместимость. Оптимальными решениями считаются Evolute i-VAN (низкие эксплуатационные расходы) и BAW MPV (простой в обслуживании и доступный по цене). Для представительских нужд подойдёт GAC M8 — он подчеркнёт статус и обеспечит комфорт пассажиров.

Плюсы и минусы минивэнов

Плюсы Минусы
Вместительный салон Более высокий расход топлива
Комфорт при длительных поездках Большие габариты — труднее парковаться
Универсальность и трансформация сидений Не такой высокий клиренс, как у SUV
Безопасность за счёт массы и размеров Некоторые модели имеют ограниченный выбор комплектаций
Подходит для семьи и бизнеса Стоимость обслуживания у премиальных версий выше

FAQ

Как выбрать минивэн для семьи?
Ориентируйтесь на количество мест, наличие систем безопасности и доступность сервисного обслуживания. Семьям с детьми подойдут BAW MPV и Haima 7X.

Сколько стоит содержание минивэна?
Средние расходы на ТО и страховку составляют от 40 до 80 тысяч рублей в год в зависимости от модели и типа двигателя.

Что лучше: бензин или электромотор?
Электрические версии выгоднее по расходам и налогам, но требуют инфраструктуры зарядных станций. Бензиновые модели универсальнее для дальних поездок.

Мифы и правда о минивэнах

Миф: минивэны устарели и непрактичны.
Правда: современные модели оснащены мультимедиа, ассистентами и трансформируемыми сиденьями.

Миф: электрический минивэн — это дорого.
Правда: эксплуатация Evolute i-VAN обходится дешевле бензиновых аналогов.

Миф: у китайских автомобилей плохое качество.
Правда: бренды вроде Forthing и GAC быстро развиваются и по оснащению догоняют европейцев.

3 интересных факта

  1. Первые минивэны появились в США в начале 1980-х и были задуманы как альтернатива большим седанам.

  2. В Китае минивэны часто используют в качестве служебного транспорта — от полиции до школ.

  3. Электрические версии набирают популярность в Европе благодаря субсидиям и бесплатной парковке.

Исторический контекст

В России пик популярности минивэнов пришёлся на 2000-е годы, когда в страну массово завозили праворульные Toyota Noah и Nissan Serena. Сегодня на смену пришли китайские бренды, которые заняли нишу доступных семейных автомобилей.

