Мальдивы в два раза дешевле: когда полёт на райские острова обойдётся дешевле квартиры в Сочи на сутки

сегодня в 20:17

Инфекция Vibrio на курортах Турции: что известно о вспышке среди россиян

На курортах Турции у российских туристов зафиксирована вспышка инфекции Vibrio: рвота, температура и очереди в больницах. Ранее была вспышка Коксаки.

сегодня в 20:16

Самолёты вместо санкций: когда возобновят прямые рейсы в США

Мария Захарова заявила, что возобновление прямых рейсов Россия–США стало бы символом диалога и облегчением для граждан. Пока переговоры в тупике.

сегодня в 19:11

Между Мальтой и Камчаткой: где окажется Astoria Grande

Astoria Grande может сменить маршрут и выйти на Дальний Восток: планируется круизное сообщение между Камчаткой, Сахалином и Приморьем.

сегодня в 18:44

Деревушки на скалах и бухты тишины: побережье, где Италия выглядит как открытка

Ривьера ди Леванте удивляет потрясающими пейзажами и историей. Узнайте о 5 живописных деревнях, великолепных пляжах и гастрономических традициях региона.

сегодня в 17:37

Крошечные комнаты, которые изменили города: как капсулы стали символом Японии

Капсульные отели в Японии стали символом практичности и уюта в мегаполисах. Узнайте, как они появились и какие возможности предлагают путешественникам.

сегодня в 16:34

Шри-Ланка на вкус: где блинчики пахнут кокосом, а ужин прячут в банановых листьях

Шри-Ланка — рай для гурманов с уникальной кухней: откройте для себя 10 блюд, от хопперов до морепродуктов, которые поражают своими вкусами.

сегодня в 15:04

Шесть дней в Палермо за 785 евро: реальный бюджет поездки по шагам

Как провести незабываемые 6 дней в Палермо: от знаменитых достопримечательностей до уникальной еды и неподдельного местного духа. Узнайте всё из личного опыта.

сегодня в 14:31

Путешествие без неловких ситуаций: что нужно знать о дагестанских традициях

В Дагестане важна культура и традиции, вот 7 ключевых правил поведения, которые помогут избежать неловких ситуаций и сделают вашу поездку комфортной.

