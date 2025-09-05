Мальдивы в два раза дешевле: когда полёт на райские острова обойдётся дешевле квартиры в Сочи на сутки
В системах онлайн-бронирования появились привлекательные по цене авиабилеты на Мальдивы. Самые доступные варианты предлагают ближневосточные авиакомпании.
Gulf Air
-
Цена: от 48,3 тыс. руб. (багаж включён в тариф).
-
Даты: вылет из Москвы 10 ноября, обратный рейс 26 ноября.
-
Стыковка: в Бахрейне — около 9 часов на пути туда и 11 часов на обратном рейсе.
-
Дополнительный вариант: рейсы с 9 по 25 ноября за 50,8 тыс. руб..
Etihad Airways
-
Цена: от 51,5 тыс. руб. (багаж оплачивается отдельно — около 3,5 тыс. руб.).
-
Даты: аналогичные — с 10 по 26 ноября.
-
Стыковка: в Абу-Даби — 8 часов в одну сторону и 14 часов обратно.
"Аэрофлот"
-
Цена: от 101,5 тыс. руб. + багаж около 18 тыс. руб.
-
Преимущество: прямой перелёт, время в пути всего 9 часов в каждую сторону.
Вывод
Тем, кто готов потратить больше времени на пересадки, ближневосточные перевозчики дают возможность добраться до Мальдив в два раза дешевле. Для тех, кто ценит скорость и комфорт, "Аэрофлот" остаётся наиболее удобным, хотя и дорогим вариантом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru