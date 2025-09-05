Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by www.travellife.blog is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Мальдивы в два раза дешевле: когда полёт на райские острова обойдётся дешевле квартиры в Сочи на сутки

Авиабилеты на Мальдивы из Москвы в ноябре: цены от 48 тысяч рублей у Gulf Air

В системах онлайн-бронирования появились привлекательные по цене авиабилеты на Мальдивы. Самые доступные варианты предлагают ближневосточные авиакомпании.

Gulf Air

  • Цена: от 48,3 тыс. руб. (багаж включён в тариф).

  • Даты: вылет из Москвы 10 ноября, обратный рейс 26 ноября.

  • Стыковка: в Бахрейне — около 9 часов на пути туда и 11 часов на обратном рейсе.

  • Дополнительный вариант: рейсы с 9 по 25 ноября за 50,8 тыс. руб..

Etihad Airways

  • Цена: от 51,5 тыс. руб. (багаж оплачивается отдельно — около 3,5 тыс. руб.).

  • Даты: аналогичные — с 10 по 26 ноября.

  • Стыковка: в Абу-Даби — 8 часов в одну сторону и 14 часов обратно.

"Аэрофлот"

  • Цена: от 101,5 тыс. руб. + багаж около 18 тыс. руб.

  • Преимущество: прямой перелёт, время в пути всего 9 часов в каждую сторону.

Вывод

Тем, кто готов потратить больше времени на пересадки, ближневосточные перевозчики дают возможность добраться до Мальдив в два раза дешевле. Для тех, кто ценит скорость и комфорт, "Аэрофлот" остаётся наиболее удобным, хотя и дорогим вариантом.

