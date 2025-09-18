Классика против новинок: какие рамные внедорожники остались доступными в 2025 году
Внедорожники с рамной конструкцией всегда считались символом надёжности и способности преодолевать любые препятствия. В 2025 году на российском рынке они остаются востребованными, но найти доступный вариант становится всё труднее. Мы собрали пять самых недорогих "рамников", которые можно купить прямо сейчас.
УАЗ "Хантер" — классика жанра
Самый доступный рамный внедорожник в России — легендарный УАЗ "Хантер". Цена стартует от 1 510 000 рублей за версию 2024 года с 112-сильным мотором экологического класса "Евро-2" и пятиступенчатой механикой.
УАЗ "Хантер" оснащён подключаемым полным приводом Part-time и двухступенчатой раздаточной коробкой. За доплату 50 тысяч рублей доступна блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет — 210 мм.
Несмотря на устаревший дизайн и спартанский интерьер, "Хантер" остаётся востребованным у тех, кто ищет простоту и проходимость.
УАЗ "Патриот" — "король бездорожья"
Следом в рейтинге идёт ещё один представитель Ульяновского автозавода — УАЗ "Патриот". Его стартовая цена — 1 680 000 рублей. Под капотом — 2,7-литровый бензиновый двигатель на 150 л. с. с "механикой" и тем же подключаемым полным приводом Part-time.
"Патриот" можно оснастить пакетами "Экспедиция Лайт" (багажник на крыше, лестница, фаркоп) или "Оффроуд" (лебёдка, защита рулевых тяг). Клиренс также составляет 210 мм. Автомобиль популярен среди любителей охоты, рыбалки и дальних экспедиций.
BAW 212 — "китайский УАЗ"
На третьем месте расположился BAW 212, известный как "китайский УАЗ". Его цена — минимум 2 945 000 рублей за базовую комплектацию Machinist. Авто оснащён 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом".
Машина имеет рамную конструкцию, полный привод и клиренс 235 мм. Уже в "базе" предусмотрены фаркоп, полноразмерная запаска и возможность установки шноркеля или усиленных бамперов. BAW 212 подходит тем, кто ищет мощный внедорожник с современными опциями.
BAIC BJ40 — китайский ответ Jeep
Четвёртая позиция — BAIC BJ40, собираемый в России. Его цена начинается от 3 025 000 рублей за комплектацию Exclusive. Под капотом — 2,0-литровый дизель на 162 л. с., восьмиступенчатый "автомат" и полный привод с понижающим рядом и блокировкой дифференциала.
BJ40 выделяется "квадратным" дизайном, напоминающим Jeep Wrangler, и практичными деталями вроде запаски на задней двери. Это один из самых брутальных внедорожников китайского производства.
Oting "Паладин" — наследник Nissan Terra
Замыкает пятёрку Oting "Паладин", построенный на платформе Nissan Terra. Цена — от 3 099 000 рублей (с учётом скидки при покупке без кредита). Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 228 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" ZF.
Полный привод — жёстко подключаемый, с понижайкой и тремя блокировками. Клиренс — 215 мм. "Паладин" ориентирован на серьёзное бездорожье и подходит тем, кто готов платить за современный уровень оснащения.
Сравнение пяти моделей
|Модель
|Цена от
|Мощность
|Коробка
|Клиренс
|УАЗ "Хантер"
|1,51 млн ₽
|112 л. с.
|5МКПП
|210 мм
|УАЗ "Патриот"
|1,68 млн ₽
|150 л. с.
|5МКПП
|210 мм
|BAW 212
|2,95 млн ₽
|238 л. с.
|8АКПП
|235 мм
|BAIC BJ40
|3,03 млн ₽
|162 л. с.
|8АКПП
|-
|Oting "Паладин"
|3,10 млн ₽
|228 л. с.
|8АКПП
|215 мм
Советы шаг за шагом: как выбрать рамный внедорожник
-
Определите бюджет: разница между "Хантером" и "Паладином" почти вдвое.
-
Сравните задачи: для охоты и деревни подойдёт УАЗ, для города и трассы — BAIC или Oting.
-
Учитывайте стоимость обслуживания: китайские внедорожники дороже в сервисе.
-
Проверьте доступность запчастей в вашем регионе.
-
Прокатитесь на тест-драйве — рамные авто отличаются по комфорту.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выбрать "Хантер" для города → усталость от шумного салона → взять "Патриот".
-
Купить китайский внедорожник без сервиса поблизости → долгие ожидания деталей → предпочесть УАЗ.
-
Переплатить за "Паладин" ради имиджа → лишние траты → рассмотреть BAIC BJ40.
А что если…
А что если российские автозаводы модернизируют УАЗ и создадут новые рамные модели? Это может серьёзно изменить рынок, ведь спрос на простые и доступные "рамники" остаётся высоким.
Плюсы и минусы рамных внедорожников
|Плюсы
|Минусы
|высокая проходимость
|менее комфортны в городе
|прочная конструкция
|повышенный расход топлива
|возможность тюнинга
|большие габариты
|выносливость на бездорожье
|дорогой ремонт у "китайцев"
FAQ
Какой самый дешёвый рамный внедорожник в России?
УАЗ "Хантер" — от 1,51 млн рублей.
Какой внедорожник самый мощный?
BAW 212 с турбомотором на 238 л. с.
Какой лучше для города?
BAIC BJ40 или Oting "Паладин" — они ближе к современным кроссоверам по комфорту.
Мифы и правда
-
Миф: рамные внедорожники устарели.
Правда: они до сих пор незаменимы на бездорожье.
-
Миф: "Хантер" не модернизируется.
Правда: в ближайшее время ожидается обновлённый двигатель.
-
Миф: китайские внедорожники ненадёжны.
Правда: многие модели, как BJ40, собираются в России и проходят адаптацию.
Сон и психология
Для многих владельцев рамный внедорожник — это уверенность и ощущение свободы. Даже простая поездка по дачным дорогам становится источником спокойствия: машина точно не подведёт.
Три интересных факта
- УАЗ "Хантер" остаётся в производстве уже более 20 лет.
- BAIC BJ40 часто сравнивают с Jeep Wrangler за схожий дизайн.
- Oting "Паладин" создан на базе Nissan Terra, но стоит дешевле японского оригинала.
Исторический контекст
- 1950-1980-е — расцвет рамных внедорожников в СССР (УАЗ, ГАЗ).
- 2000-е — рост популярности кроссоверов, но "рамники" сохранили позиции в нишах.
- 2020-е — на рынок активно заходят китайские производители.
- 2025 год — в топ-5 самых доступных вошли сразу три "китайца" и два УАЗа.
