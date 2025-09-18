Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:13

Классика против новинок: какие рамные внедорожники остались доступными в 2025 году

Эксперты сравнили УАЗ и китайские рамные внедорожники: цены и комплектации 2025 года

Внедорожники с рамной конструкцией всегда считались символом надёжности и способности преодолевать любые препятствия. В 2025 году на российском рынке они остаются востребованными, но найти доступный вариант становится всё труднее. Мы собрали пять самых недорогих "рамников", которые можно купить прямо сейчас.

УАЗ "Хантер" — классика жанра

Самый доступный рамный внедорожник в России — легендарный УАЗ "Хантер". Цена стартует от 1 510 000 рублей за версию 2024 года с 112-сильным мотором экологического класса "Евро-2" и пятиступенчатой механикой.

УАЗ "Хантер" оснащён подключаемым полным приводом Part-time и двухступенчатой раздаточной коробкой. За доплату 50 тысяч рублей доступна блокировка заднего дифференциала. Дорожный просвет — 210 мм.

Несмотря на устаревший дизайн и спартанский интерьер, "Хантер" остаётся востребованным у тех, кто ищет простоту и проходимость.

УАЗ "Патриот" — "король бездорожья"

Следом в рейтинге идёт ещё один представитель Ульяновского автозавода — УАЗ "Патриот". Его стартовая цена — 1 680 000 рублей. Под капотом — 2,7-литровый бензиновый двигатель на 150 л. с. с "механикой" и тем же подключаемым полным приводом Part-time.

"Патриот" можно оснастить пакетами "Экспедиция Лайт" (багажник на крыше, лестница, фаркоп) или "Оффроуд" (лебёдка, защита рулевых тяг). Клиренс также составляет 210 мм. Автомобиль популярен среди любителей охоты, рыбалки и дальних экспедиций.

BAW 212 — "китайский УАЗ"

На третьем месте расположился BAW 212, известный как "китайский УАЗ". Его цена — минимум 2 945 000 рублей за базовую комплектацию Machinist. Авто оснащён 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом".

Машина имеет рамную конструкцию, полный привод и клиренс 235 мм. Уже в "базе" предусмотрены фаркоп, полноразмерная запаска и возможность установки шноркеля или усиленных бамперов. BAW 212 подходит тем, кто ищет мощный внедорожник с современными опциями.

BAIC BJ40 — китайский ответ Jeep

Четвёртая позиция — BAIC BJ40, собираемый в России. Его цена начинается от 3 025 000 рублей за комплектацию Exclusive. Под капотом — 2,0-литровый дизель на 162 л. с., восьмиступенчатый "автомат" и полный привод с понижающим рядом и блокировкой дифференциала.

BJ40 выделяется "квадратным" дизайном, напоминающим Jeep Wrangler, и практичными деталями вроде запаски на задней двери. Это один из самых брутальных внедорожников китайского производства.

Oting "Паладин" — наследник Nissan Terra

Замыкает пятёрку Oting "Паладин", построенный на платформе Nissan Terra. Цена — от 3 099 000 рублей (с учётом скидки при покупке без кредита). Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi мощностью 228 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" ZF.

Полный привод — жёстко подключаемый, с понижайкой и тремя блокировками. Клиренс — 215 мм. "Паладин" ориентирован на серьёзное бездорожье и подходит тем, кто готов платить за современный уровень оснащения.

Сравнение пяти моделей

Модель Цена от Мощность Коробка Клиренс
УАЗ "Хантер" 1,51 млн ₽ 112 л. с. 5МКПП 210 мм
УАЗ "Патриот" 1,68 млн ₽ 150 л. с. 5МКПП 210 мм
BAW 212 2,95 млн ₽ 238 л. с. 8АКПП 235 мм
BAIC BJ40 3,03 млн ₽ 162 л. с. 8АКПП -
Oting "Паладин" 3,10 млн ₽ 228 л. с. 8АКПП 215 мм

Советы шаг за шагом: как выбрать рамный внедорожник

  1. Определите бюджет: разница между "Хантером" и "Паладином" почти вдвое.

  2. Сравните задачи: для охоты и деревни подойдёт УАЗ, для города и трассы — BAIC или Oting.

  3. Учитывайте стоимость обслуживания: китайские внедорожники дороже в сервисе.

  4. Проверьте доступность запчастей в вашем регионе.

  5. Прокатитесь на тест-драйве — рамные авто отличаются по комфорту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбрать "Хантер" для города → усталость от шумного салона → взять "Патриот".

  • Купить китайский внедорожник без сервиса поблизости → долгие ожидания деталей → предпочесть УАЗ.

  • Переплатить за "Паладин" ради имиджа → лишние траты → рассмотреть BAIC BJ40.

А что если…

А что если российские автозаводы модернизируют УАЗ и создадут новые рамные модели? Это может серьёзно изменить рынок, ведь спрос на простые и доступные "рамники" остаётся высоким.

Плюсы и минусы рамных внедорожников

Плюсы Минусы
высокая проходимость менее комфортны в городе
прочная конструкция повышенный расход топлива
возможность тюнинга большие габариты
выносливость на бездорожье дорогой ремонт у "китайцев"

FAQ

Какой самый дешёвый рамный внедорожник в России?
УАЗ "Хантер" — от 1,51 млн рублей.

Какой внедорожник самый мощный?
BAW 212 с турбомотором на 238 л. с.

Какой лучше для города?
BAIC BJ40 или Oting "Паладин" — они ближе к современным кроссоверам по комфорту.

Мифы и правда

  • Миф: рамные внедорожники устарели.
    Правда: они до сих пор незаменимы на бездорожье.

  • Миф: "Хантер" не модернизируется.
    Правда: в ближайшее время ожидается обновлённый двигатель.

  • Миф: китайские внедорожники ненадёжны.
    Правда: многие модели, как BJ40, собираются в России и проходят адаптацию.

Сон и психология

Для многих владельцев рамный внедорожник — это уверенность и ощущение свободы. Даже простая поездка по дачным дорогам становится источником спокойствия: машина точно не подведёт.

Три интересных факта

  1. УАЗ "Хантер" остаётся в производстве уже более 20 лет.
  2. BAIC BJ40 часто сравнивают с Jeep Wrangler за схожий дизайн.
  3. Oting "Паладин" создан на базе Nissan Terra, но стоит дешевле японского оригинала.

Исторический контекст

  • 1950-1980-е — расцвет рамных внедорожников в СССР (УАЗ, ГАЗ).
  • 2000-е — рост популярности кроссоверов, но "рамники" сохранили позиции в нишах.
  • 2020-е — на рынок активно заходят китайские производители.
  • 2025 год — в топ-5 самых доступных вошли сразу три "китайца" и два УАЗа.

