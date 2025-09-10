С пересадкой в Шанхае или Пекине: как сэкономить на полёте в Азию
В системах онлайн-бронирования появились доступные по цене авиабилеты из Москвы в Гонконг. Наиболее выгодные варианты предлагают китайские авиакомпании.
Лучшие предложения
-
China Eastern Airlines
-
Вылет 10 сентября, возвращение 23-го.
-
Цена: 45,7 тыс. руб.
-
Включено: 23 кг багажа.
-
Пересадки:
-
туда — Шанхай (Пудун), 2 ч. 20 мин.;
-
обратно — Шанхай, 2 ч.
-
-
-
Комбинированный перелёт (China Eastern + China Southern Airlines)
-
Туда — China Eastern, обратно — China Southern.
-
Цена: 46,4 тыс. руб.
-
Пересадка: Пекин, 1,5 часа.
-
Также доступны билеты дешевле 50 тыс. руб. на даты:
-
8-21 сентября,
-
11-24 сентября,
-
12-25 сентября.
В некоторых вариантах пересадки дольше.
Важно знать туристам
-
Для поездки в Гонконг до 15 дней виза россиянам не нужна.
-
При перелётах с пересадкой в материковом Китае можно воспользоваться режимом безвизового транзита.
-
Однако при стыковке менее 8 часов в город выйти нельзя — придётся оставаться в транзитной зоне аэропорта.
