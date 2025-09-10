Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Великая Китайская стена
Великая Китайская стена
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

С пересадкой в Шанхае или Пекине: как сэкономить на полёте в Азию

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай

В системах онлайн-бронирования появились доступные по цене авиабилеты из Москвы в Гонконг. Наиболее выгодные варианты предлагают китайские авиакомпании.

Лучшие предложения

  • China Eastern Airlines

    • Вылет 10 сентября, возвращение 23-го.

    • Цена: 45,7 тыс. руб.

    • Включено: 23 кг багажа.

    • Пересадки:

      • туда — Шанхай (Пудун), 2 ч. 20 мин.;

      • обратно — Шанхай, 2 ч.

  • Комбинированный перелёт (China Eastern + China Southern Airlines)

    • Туда — China Eastern, обратно — China Southern.

    • Цена: 46,4 тыс. руб.

    • Пересадка: Пекин, 1,5 часа.

Также доступны билеты дешевле 50 тыс. руб. на даты:

  • 8-21 сентября,

  • 11-24 сентября,

  • 12-25 сентября.

В некоторых вариантах пересадки дольше.

Важно знать туристам

  • Для поездки в Гонконг до 15 дней виза россиянам не нужна.

  • При перелётах с пересадкой в материковом Китае можно воспользоваться режимом безвизового транзита.

  • Однако при стыковке менее 8 часов в город выйти нельзя — придётся оставаться в транзитной зоне аэропорта.

