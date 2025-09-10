С пересадкой в Шанхае или Пекине: как сэкономить на полёте в Азию

сегодня в 13:12

Отпуск без навязчивых торговцев: чем Чечня удивляет искушённых туристов

Елена Поморцева рассказывает о своем одиночном путешествии в Чечню, где нашла безопасность и гостеприимство, опровергая дешевые стереотипы о регионе.

сегодня в 12:32

Что скрывают под землёй города Каппадокии рядом с Гёреме

Подземные города Каппадокии рядом с Гёреме — это экскурсии на полдня: туристы исследуют Деринкую, Каймаклы и лабиринты, где скрывались древние жители.

сегодня в 11:31

Туристы делятся: долины Каппадокии красивее на своих двоих

Пешие прогулки по долинам Каппадокии открывают регион с новой стороны: необычные ландшафты и древние церкви требуют подготовки и удобной экипировки.

сегодня в 10:28

Чем живёт Гёреме, когда небо над ним заполняют шары

Гёреме — сердце Каппадокии: в пик сезона город оживает рассветными полётами, пещерными отелями, шумными рынками и туристической атмосферой праздника.

сегодня в 9:26

сегодня в 8:24

Когда небо над Каппадокией превращается в море шаров

Максимум шаров в Каппадокии поднимается весной и осенью: до тысячи куполов на рассвете, когда погода стабильна, а поток туристов достигает пика.

сегодня в 7:17

Туристы делятся секретами: что взять с собой осенью в регион шаров

Осень — лучшее время для поездки в Каппадокию: мягкая погода и меньше туристов. Но важно подготовиться — от одежды для рассвета до бронирования полёта.

сегодня в 6:14

Туристы делятся секретом: какой маршрут до Каппадокии удобнее

Добраться в Каппадокию из Москвы можно через Стамбул: перелёт в Кайсери или Невшехир с шаттлом до Гёреме, либо ночным автобусом 8–10 часов.

