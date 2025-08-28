Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Airbus A319, Rossiya Airlines, VQ-BAU. Rear View. 2017-06-04
Airbus A319, Rossiya Airlines, VQ-BAU. Rear View. 2017-06-04
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Шанс встретить 2025-й на берегу Персидского залива: билеты за 30 тыс. уже в продаже

Авиабилеты в Дубай на Новый год: цены начинаются с 27,6 тыс. руб

Хотите встретить Новый год на берегу Персидского залива? Есть хорошие новости: в системах онлайн-бронирования появились интересные варианты перелётов из Новосибирска в Дубай.

Вариант для раннего старта праздников
24 августа в продаже замечен прямой рейс авиакомпании S7 Airlines:

  • вылет из Новосибирска — 17 декабря,
  • обратный рейс — 1 января днём.

Стоимость туда-обратно — 27,6 тыс. руб. по состоянию на 18:30 24 августа. Отличный вариант для тех, кто хочет отметить зимние праздники в Эмиратах и вернуться сразу после новогодней ночи.

Секрет экономии
Чтобы не переплачивать, лучше ограничиться ручной кладью (до 10 кг). Чемодан обойдётся почти в 13 тыс. руб. дополнительно, и общая сумма уже перестанет выглядеть столь привлекательной.

Дольше на море
Тем, кто мечтает провести в Дубае все новогодние каникулы, подойдёт другой вариант от S7:

  • вылет 19 декабря,
  • возвращение 3 января.

Цена — 40,2 тыс. руб. за билет туда-обратно. Для шестичасового прямого маршрута и праздничных дат это довольно бюджетно (для сравнения: альтернатива от flydubai стоит около 59 тыс. руб.).

Вариант с охватом всех выходных
Если хочется остаться в Эмиратах до конца каникул, можно лететь 28 декабря и возвращаться 12 января. Но такой перелёт обойдётся минимум в 61,3 тыс. руб., а с багажом — уже в 78,6 тыс. руб.

Совет путешественникам
Авиабилеты на зимние праздники лучше покупать заранее. Чем ближе к дате вылета, тем выше риск, что мест просто не останется или цена подскочит в разы. На "последние скидки" в преддверии новогодних каникул рассчитывать не стоит — их практически не бывает.

