Экзотика за копейки: эти питомцы удивят друзей и не опустошат кошелёк

Экзотические питомцы давно перестали быть редкостью. Но не все они требуют больших вложений и сложного ухода. Есть виды, которые подойдут даже новичкам и тем, кто хочет попробовать что-то необычное, не тратя много денег.

1. Мадагаскарский шипящий таракан

Стоимость: от 300 ₽ за особь.

Тараканы не кусаются, не пахнут и безопасны. Достаточно пластикового контейнера, вентиляции и фруктов в рационе.

2. Богомол

Стоимость: от 200 ₽.

Красивые и "инопланетные" насекомые. Живут недолго (около года), но уход минимален — кормление насекомыми и контроль влажности.

3. Улитка ахатина

Стоимость: от 200-500 ₽.

Огромные улитки, которых можно держать в контейнере с кокосовым субстратом. Любят овощи, фрукты и кальций. Подходят даже детям.

4. Аквариумные креветки

Стоимость: от 100 ₽ за штуку.

Вишнёвые или кристальные креветки — яркое украшение аквариума. Они чистят воду от остатков пищи и водорослей.

5. Экзотические жуки (например, жук-носорог)

Стоимость: от 500 ₽.

Яркие и необычные насекомые, которых часто заводят коллекционеры. Содержание не сложнее, чем у тараканов.

6. Лягушка-бомбина (огненнобрюхая)

Стоимость: от 1000 ₽.

Яркие мини-лягушки с оранжевым брюшком. Нужен акватеррариум и немного насекомых для кормления.

7. Леопардовый геккон

Стоимость: от 3000 ₽.

Самая популярная ящерица для новичков: неприхотлива, не кусается, живёт до 15 лет. Ей нужен террариум с лампой и сверчки в рационе.

Плюсы и минусы

Плюсы:

Невысокая цена содержания.

Компактные размеры.

Многие виды неприхотливы.

Подходят для квартир и даже маленьких комнат.

Минусы: