Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:18

Экзотика за копейки: эти питомцы удивят друзей и не опустошат кошелёк

Улитки, тараканы и богомолы вошли в список самых дешёвых экзотических питомцев

Экзотические питомцы давно перестали быть редкостью. Но не все они требуют больших вложений и сложного ухода. Есть виды, которые подойдут даже новичкам и тем, кто хочет попробовать что-то необычное, не тратя много денег.

1. Мадагаскарский шипящий таракан

Стоимость: от 300 ₽ за особь.
Тараканы не кусаются, не пахнут и безопасны. Достаточно пластикового контейнера, вентиляции и фруктов в рационе.

2. Богомол

Стоимость: от 200 ₽.
Красивые и "инопланетные" насекомые. Живут недолго (около года), но уход минимален — кормление насекомыми и контроль влажности.

3. Улитка ахатина

Стоимость: от 200-500 ₽.
Огромные улитки, которых можно держать в контейнере с кокосовым субстратом. Любят овощи, фрукты и кальций. Подходят даже детям.

4. Аквариумные креветки

Стоимость: от 100 ₽ за штуку.
Вишнёвые или кристальные креветки — яркое украшение аквариума. Они чистят воду от остатков пищи и водорослей.

5. Экзотические жуки (например, жук-носорог)

Стоимость: от 500 ₽.
Яркие и необычные насекомые, которых часто заводят коллекционеры. Содержание не сложнее, чем у тараканов.

6. Лягушка-бомбина (огненнобрюхая)

Стоимость: от 1000 ₽.
Яркие мини-лягушки с оранжевым брюшком. Нужен акватеррариум и немного насекомых для кормления.

7. Леопардовый геккон

Стоимость: от 3000 ₽.
Самая популярная ящерица для новичков: неприхотлива, не кусается, живёт до 15 лет. Ей нужен террариум с лампой и сверчки в рационе.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Невысокая цена содержания.

  • Компактные размеры.

  • Многие виды неприхотливы.

  • Подходят для квартир и даже маленьких комнат.

Минусы:

  • Некоторые живут недолго (богомолы, жуки).

  • Не все питомцы контактные (например, креветки и улитки — только для наблюдения).

  • Для террариумных животных нужны лампы и контейнеры.

