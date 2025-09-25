Экзотика за копейки: эти питомцы удивят друзей и не опустошат кошелёк
Экзотические питомцы давно перестали быть редкостью. Но не все они требуют больших вложений и сложного ухода. Есть виды, которые подойдут даже новичкам и тем, кто хочет попробовать что-то необычное, не тратя много денег.
1. Мадагаскарский шипящий таракан
Стоимость: от 300 ₽ за особь.
Тараканы не кусаются, не пахнут и безопасны. Достаточно пластикового контейнера, вентиляции и фруктов в рационе.
2. Богомол
Стоимость: от 200 ₽.
Красивые и "инопланетные" насекомые. Живут недолго (около года), но уход минимален — кормление насекомыми и контроль влажности.
3. Улитка ахатина
Стоимость: от 200-500 ₽.
Огромные улитки, которых можно держать в контейнере с кокосовым субстратом. Любят овощи, фрукты и кальций. Подходят даже детям.
4. Аквариумные креветки
Стоимость: от 100 ₽ за штуку.
Вишнёвые или кристальные креветки — яркое украшение аквариума. Они чистят воду от остатков пищи и водорослей.
5. Экзотические жуки (например, жук-носорог)
Стоимость: от 500 ₽.
Яркие и необычные насекомые, которых часто заводят коллекционеры. Содержание не сложнее, чем у тараканов.
6. Лягушка-бомбина (огненнобрюхая)
Стоимость: от 1000 ₽.
Яркие мини-лягушки с оранжевым брюшком. Нужен акватеррариум и немного насекомых для кормления.
7. Леопардовый геккон
Стоимость: от 3000 ₽.
Самая популярная ящерица для новичков: неприхотлива, не кусается, живёт до 15 лет. Ей нужен террариум с лампой и сверчки в рационе.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
Невысокая цена содержания.
-
Компактные размеры.
-
Многие виды неприхотливы.
-
Подходят для квартир и даже маленьких комнат.
Минусы:
-
Некоторые живут недолго (богомолы, жуки).
-
Не все питомцы контактные (например, креветки и улитки — только для наблюдения).
-
Для террариумных животных нужны лампы и контейнеры.
