Китай давит на газ: какие новые кроссоверы заполонили Россию и сбили цены с горы

Китайские автопроизводители всё активнее укрепляют свои позиции в России, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и оснащения. За последние два года доля китайских брендов на отечественном рынке выросла более чем вдвое, и сегодня они занимают лидирующие строчки по продажам. Одной из причин успеха стало появление бюджетных кроссоверов — машин, которые сочетают компактность, высокий клиренс и современный дизайн при минимальной стоимости обслуживания.

Самые дешёвые модели 2025 года

По данным портала "Автоновости дня", в России составлен рейтинг из десяти самых доступных китайских кроссоверов.

Livan X3 Pro — от 1,49 млн рублей.

Этот компактный SUV доступен только в версии Luxury, но уже включает кондиционер, мультимедийную систему с большим экраном и камеру заднего вида. Машина построена на проверенной платформе и идеально подходит для города. JAC JS3 — от 1,55 млн рублей.

У модели более строгий внешний вид, экономичный двигатель и высокий уровень безопасности для своего класса. Bestune T55 — от 1,7 млн рублей.

Кроссовер предлагает современный интерьер и фирменный турбомотор. Отличается плавным ходом и комфортом на трассе. Haval Jolion — от 1,8 млн рублей.

Один из самых популярных китайских кроссоверов в России. Jolion известен высоким качеством сборки, богатым оснащением и современными системами помощи водителю. DFSK 500 — от 1,9 млн рублей.

Этот SUV выделяется вместительным салоном и надежной подвеской. Отличный вариант для поездок по грунтовым дорогам. Dongfeng 580 — от 1,9 млн рублей.

Просторный семейный автомобиль с семиместным салоном и проверенной технической базой. BAIC X7 — от 1,9 млн рублей.

Отличается современным дизайном и качественной отделкой салона. По оснащению близок к более дорогим моделям. Livan X6 Pro — от 1,9 млн рублей.

Более крупная версия X3 Pro с акцентом на комфорт и повышенную шумоизоляцию. Bestune T77 — от 1,9 млн рублей.

Элегантный и технологичный кроссовер с оригинальной внешностью и ярким интерьером. SWM G01 — от 1,9 млн рублей.

Комфортный вариант с просторным багажником и адаптацией к российским дорогам.

Сравнение характеристик

Модель Цена от, руб. Объём двигателя Привод Особенности Livan X3 Pro 1 490 000 1.5 л Передний Простота, надёжность, экономия JAC JS3 1 550 000 1.6 л Передний Хорошая динамика, дизайн Bestune T55 1 700 000 1.5T Передний Турбодвигатель, комфорт Haval Jolion 1 800 000 1.5T Передний/полный Высокий уровень оснащения DFSK 500 1 900 000 1.5 л Передний Просторный салон Dongfeng 580 1 900 000 1.5T Передний 7 мест, семейный формат BAIC X7 1 900 000 1.5T Передний Качественная отделка Livan X6 Pro 1 900 000 1.5T Передний Тихий салон, комфорт Bestune T77 1 900 000 1.5T Передний Современный интерьер SWM G01 1 900 000 1.5T Передний Универсальность

Советы при выборе

Определите потребности. Если кроссовер нужен для города — подойдут Livan X3 Pro или JAC JS3. Смотрите на оснащение. Китайские бренды часто предлагают "богатые" базы, но не все модели имеют подогрев сидений или круиз-контроль. Уточняйте наличие запчастей. Перед покупкой стоит проверить наличие сервисов и оригинальных деталей в регионе. Оцените гарантию. Большинство марок дают гарантию 5 лет или 150 000 км — важный аргумент в пользу новых брендов.

Ошибки при покупке → последствия → альтернатива

Ошибка: покупать кроссовер "вслепую", ориентируясь только на цену.

Последствие: можно получить слабую комплектацию или неудобную посадку.

Альтернатива: взять тест-драйв и сравнить несколько моделей.

Ошибка: не учитывать расход топлива.

Последствие: эксплуатация становится дороже, чем ожидалось.

Альтернатива: выбирать атмосферные моторы до 1,6 л — они экономичнее.

Ошибка: игнорировать гарантийное обслуживание.

Последствие: сложности с ремонтом и потеря гарантии.

Альтернатива: обслуживать авто только у официальных дилеров.

А что если смотреть на вторичный рынок?

На вторичке уже появились Haval и Chery с пробегом 20-40 тысяч км по цене от 1,3 млн рублей. При покупке стоит проверить историю через базы и обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия — у ранних партий оно было слабым местом.

Плюсы и минусы китайских кроссоверов

Плюсы Минусы Современный дизайн и комфорт Иногда нестабильная ликвидность Богатая комплектация за малые деньги Не везде развито сервисное обслуживание Низкая стоимость владения Меньшая долговечность деталей Хорошая шумоизоляция Слабая антикоррозийная защита Гарантия до 5 лет Неполная адаптация к зиме

FAQ

Какой самый дешёвый китайский кроссовер сейчас в России?

Livan X3 Pro — его цена начинается от 1,49 млн рублей.

Что лучше выбрать: Haval Jolion или Bestune T55?

Jolion подходит тем, кто ценит комфорт и надёжность, а T55 — для тех, кто хочет современный дизайн и динамику.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?

Средняя стоимость ТО — от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от бренда и региона.

Мифы и Правда

• Миф: китайские машины быстро ржавеют.

Правда: современные модели проходят антикоррозийную обработку, особенно экспортные версии.

• Миф: у китайских авто плохая безопасность.

Правда: большинство кроссоверов сертифицированы по европейским стандартам и оснащены несколькими подушками безопасности.

• Миф: нет запчастей.

Правда: крупные бренды уже создали склады в России, и доставка занимает 1-2 дня.

Интересные факты