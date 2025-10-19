Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Stolbovsky is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:26

Китай давит на газ: какие новые кроссоверы заполонили Россию и сбили цены с горы

Livan X3 Pro стал самым дешёвым китайским кроссовером 2025 года

Китайские автопроизводители всё активнее укрепляют свои позиции в России, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и оснащения. За последние два года доля китайских брендов на отечественном рынке выросла более чем вдвое, и сегодня они занимают лидирующие строчки по продажам. Одной из причин успеха стало появление бюджетных кроссоверов — машин, которые сочетают компактность, высокий клиренс и современный дизайн при минимальной стоимости обслуживания.

Самые дешёвые модели 2025 года

По данным портала "Автоновости дня", в России составлен рейтинг из десяти самых доступных китайских кроссоверов.

  1. Livan X3 Pro — от 1,49 млн рублей.
    Этот компактный SUV доступен только в версии Luxury, но уже включает кондиционер, мультимедийную систему с большим экраном и камеру заднего вида. Машина построена на проверенной платформе и идеально подходит для города.

  2. JAC JS3 — от 1,55 млн рублей.
    У модели более строгий внешний вид, экономичный двигатель и высокий уровень безопасности для своего класса.

  3. Bestune T55 — от 1,7 млн рублей.
    Кроссовер предлагает современный интерьер и фирменный турбомотор. Отличается плавным ходом и комфортом на трассе.

  4. Haval Jolion — от 1,8 млн рублей.
    Один из самых популярных китайских кроссоверов в России. Jolion известен высоким качеством сборки, богатым оснащением и современными системами помощи водителю.

  5. DFSK 500 — от 1,9 млн рублей.
    Этот SUV выделяется вместительным салоном и надежной подвеской. Отличный вариант для поездок по грунтовым дорогам.

  6. Dongfeng 580 — от 1,9 млн рублей.
    Просторный семейный автомобиль с семиместным салоном и проверенной технической базой.

  7. BAIC X7 — от 1,9 млн рублей.
    Отличается современным дизайном и качественной отделкой салона. По оснащению близок к более дорогим моделям.

  8. Livan X6 Pro — от 1,9 млн рублей.
    Более крупная версия X3 Pro с акцентом на комфорт и повышенную шумоизоляцию.

  9. Bestune T77 — от 1,9 млн рублей.
    Элегантный и технологичный кроссовер с оригинальной внешностью и ярким интерьером.

  10. SWM G01 — от 1,9 млн рублей.
    Комфортный вариант с просторным багажником и адаптацией к российским дорогам.

Сравнение характеристик

Модель Цена от, руб. Объём двигателя Привод Особенности
Livan X3 Pro 1 490 000 1.5 л Передний Простота, надёжность, экономия
JAC JS3 1 550 000 1.6 л Передний Хорошая динамика, дизайн
Bestune T55 1 700 000 1.5T Передний Турбодвигатель, комфорт
Haval Jolion 1 800 000 1.5T Передний/полный Высокий уровень оснащения
DFSK 500 1 900 000 1.5 л Передний Просторный салон
Dongfeng 580 1 900 000 1.5T Передний 7 мест, семейный формат
BAIC X7 1 900 000 1.5T Передний Качественная отделка
Livan X6 Pro 1 900 000 1.5T Передний Тихий салон, комфорт
Bestune T77 1 900 000 1.5T Передний Современный интерьер
SWM G01 1 900 000 1.5T Передний Универсальность

Советы при выборе

  1. Определите потребности. Если кроссовер нужен для города — подойдут Livan X3 Pro или JAC JS3.

  2. Смотрите на оснащение. Китайские бренды часто предлагают "богатые" базы, но не все модели имеют подогрев сидений или круиз-контроль.

  3. Уточняйте наличие запчастей. Перед покупкой стоит проверить наличие сервисов и оригинальных деталей в регионе.

  4. Оцените гарантию. Большинство марок дают гарантию 5 лет или 150 000 км — важный аргумент в пользу новых брендов.

Ошибки при покупке → последствия → альтернатива

  • Ошибка: покупать кроссовер "вслепую", ориентируясь только на цену.
    Последствие: можно получить слабую комплектацию или неудобную посадку.
    Альтернатива: взять тест-драйв и сравнить несколько моделей.

  • Ошибка: не учитывать расход топлива.
    Последствие: эксплуатация становится дороже, чем ожидалось.
    Альтернатива: выбирать атмосферные моторы до 1,6 л — они экономичнее.

  • Ошибка: игнорировать гарантийное обслуживание.
    Последствие: сложности с ремонтом и потеря гарантии.
    Альтернатива: обслуживать авто только у официальных дилеров.

А что если смотреть на вторичный рынок?

На вторичке уже появились Haval и Chery с пробегом 20-40 тысяч км по цене от 1,3 млн рублей. При покупке стоит проверить историю через базы и обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия — у ранних партий оно было слабым местом.

Плюсы и минусы китайских кроссоверов

Плюсы Минусы
Современный дизайн и комфорт Иногда нестабильная ликвидность
Богатая комплектация за малые деньги Не везде развито сервисное обслуживание
Низкая стоимость владения Меньшая долговечность деталей
Хорошая шумоизоляция Слабая антикоррозийная защита
Гарантия до 5 лет Неполная адаптация к зиме

FAQ

Какой самый дешёвый китайский кроссовер сейчас в России?
Livan X3 Pro — его цена начинается от 1,49 млн рублей.

Что лучше выбрать: Haval Jolion или Bestune T55?
Jolion подходит тем, кто ценит комфорт и надёжность, а T55 — для тех, кто хочет современный дизайн и динамику.

Сколько стоит обслуживание китайского кроссовера?
Средняя стоимость ТО — от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от бренда и региона.

Мифы и Правда

Миф: китайские машины быстро ржавеют.
Правда: современные модели проходят антикоррозийную обработку, особенно экспортные версии.

Миф: у китайских авто плохая безопасность.
Правда: большинство кроссоверов сертифицированы по европейским стандартам и оснащены несколькими подушками безопасности.

Миф: нет запчастей.
Правда: крупные бренды уже создали склады в России, и доставка занимает 1-2 дня.

Интересные факты

  1. Самый популярный китайский бренд в России в 2025 году — Haval.

  2. Более 70% новых кроссоверов на рынке — китайского происхождения.

  3. Livan X3 Pro собирается на совместном заводе в Китае и частично адаптирован под российские дороги.

